Dani Fernández enamora a sus seguidores con un tema de Love Of Lesbian

La banda Stay Homas estrena su mixtape 'Desconfination', que reúne las cinco canciones más votadas por su seguidores: 'In the End', 'The Bright Side' con Oques Grasses, 'Gotta Be Patient' con Judit Neddermann, 'Estamos mal' con El Kanka y 'Volveré a empezar' con Nil Moliner. Además, Klaus, Guillem y Rai han presentado las fechas de su larga gira, que empezará en abril de 2021 y los llevará durante tres meses a las principales ciudades españolas, capitales europeas como Londres, París, Bruselas o Milán, y otros países como Argentina, Chile, Colombia, Urugay o México.