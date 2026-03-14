Setlist de Dani Fernández para sus conciertos de 2026 con 'La Insurrección'

Dani Fernández empezó su gira La Insurección el pasado 7 de marzo en Salamanca, y seguirá recorriendo ciudades españolas hasta llegar a los cuatro conciertos en el Movistar Arena de Madrid que marcarán el fin del tour en octubre.

Una vez concluida esta serie de conciertos, Dani Fernández comenzará un descanso temporal pero indefinido de la música. Su objetivo es componer sin presión, reencontrarse a sí mismo y descubrir qué quiere hacer. Pero no quería irse sin subirse a los escenarios en 2026.

Su nuevo repertorio cuenta con algunas novedades respecto a su gira anterior, pues ordena de forma distinta las canciones e incluye dos títulos nuevos: Vulnerable, su colaboración con Walls, y No dejaré de abrazarte, su tema con Yarea.

Durante su reciente entrevista con Europa FM, el cantante desveló que quiere llevar invitados a todas las ciudades de su tour. En el primer concierto de La Insurrección en Salamanca, el elegido fue Walls. "Me gustaría que esta gira fuera con un montón de invitados, incluso en las ciudades que tengo dobles. Estamos intentando que sea una gira de despedida temporal muy especial, con compañeros y amigos despidiendo esta etapa", nos contó.

Orden de canciones de Dani Fernández con 'La Insurrección'