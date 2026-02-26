Dani Fernández vuelve a unirse a Funambulista en 'La última canción'

Dani Fernández vuelve a unirse a Funambulista. El cantante de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y el artista murciano han juntados sus voces en La última canción, próximo single del candidato del Benidorm Fest 2026 que lanzará el jueves 5 de marzo.

Los dos intérpretes han anunciado su colaboración al publicar en redes un vídeo de la grabación del tema, donde se escucha parte de la letra y se descubre el sello Dani Fernández. El ritmo enérgico y pegadizo es su sello personal.

"Aunque no tenga respuesta | Aunque no vuelvas jamás | Dejo la puerta entreabierta | Rastros de miga de pan | Por si te das media vuelta", cantan los dos intérpretes que derrochan sintonía y buen rollo en la grabación.

Para los dos cantantes, esta no es su primera colaboración. En 2020 grabaron una versión en acústico de Miedo, la canción de 2019 de Dani Fernández incluida en el disco Incendios, y dos años antes, en 2018, compartieron escenario en la Joy Eslava de Madrid para cantar Ya Verás en un concierto de Funambulista.