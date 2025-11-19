Dani Fernández anuncia 'La Insurrección Tour' con conciertos en 2026: fechas de la gira, precios y venta de entradas

Después de días generando un enigma cibernético a sus seguidores, Dani Fernández desvela de qué se trata: el artista anuncia una nueva gira de lo más revolucionaria. Así la describe el cantante, que tras un año repleto de éxitos —un tour de infarto, un documental, la medalla como Hijo predilecto de Alcázar de San Juan y otros galardones— vuelve a los ruedos con La Insurrección Tour, con la que se despedirá "un tiempo de los escenarios".

Esta nueva gira marcará una nueva etapa en su carrera y lo llevará a los recintos más emblemáticos del país. Y es que el tour nace de una idea poderosa: la sociedad actual vive atrapada en un zoo digital, un espacio de exhibición permanente donde la validación externa condiciona la vida cotidiana.

Sin embargo, incluso en este entorno hipercontrolado aparece una grieta, una luz que invita a reaccionar. La insurrección que propone Dani no es violenta, sino una decisión firme. "Algo cambia. Asoma un resquicio de luz y esperanza. No es un estallido de odio, sino un despertar de conciencia: salir de la caja, aceptar la imperfección, negarse a vivir bajo la dictadura de la crítica fácil", asegura el propio artista.

Fechas y ciudades de la nueva gira de Dani Fernández

Dani Fernández se recorrerá los lugares más importantes de España y volverá al mítico Lunario de Ciudad de México.

7 de marzo de 2026 – Salamanca – Enjoy! Multiusos

– Enjoy! Multiusos 14 de marzo de 2026 – Barcelona – Palau Sant Jordi

– Palau Sant Jordi 18 de abril de 2026 – Valencia – Roig Arena

– Roig Arena 25 de abril de 2026 – Pamplona – Navarra Arena

– Navarra Arena 2 de mayo de 2026 – A Coruña – Coliseum

– Coliseum 9 de mayo de 2026 – Avilés – Pabellón de la Magdalena

– Pabellón de la Magdalena 21 de mayo de 2026 – Ciudad de México – Lunario

– Lunario 6 de junio de 2026 – Murcia – Espacio Norte

– Espacio Norte 20 de junio de 2026 – Granada – Plaza de Toros

Plaza de Toros 28 de junio de 2026 – Sevilla – Icónica Sevilla Fest

Icónica Sevilla Fest 4 de julio de 2026 – Málaga – Marenostrum Fuengirola

– Marenostrum Fuengirola 30 de julio de 2026 – Santander – Campa de la Magdalena

– Campa de la Magdalena 20 de agosto de 2026 – Pontevedra – Explanada Recinto Ferial

– Explanada Recinto Ferial 29 de agosto de 2026 – Albacete – Estadio José Copete

– Estadio José Copete 17 de octubre de 2026 – Madrid – Movistar Arena

Cómo comprar entradas

Las entradas para los conciertos en España salen a la venta el jueves 20 de noviembre a las 17:00 en Enterticket, excepto el show de Fuengirola (misma hora en la web de Marenostrum Fuengirola) y Sevilla (misma hora en la web de Icónica Sevilla Fest). A las 17:00, Dani Fernández pondrá un enlace en sus redes sociales con los accesos a los conciertos, aunque también estarán en su página web.

En el caso de México, las entradas saldrán a la venta el sábado 22 de noviembre a las 12:00 en Ticketmaster.

Precios

Tal y como informa Dani Fernández, el coste de las entradas saldrá a 45 euros más gastos de gestión. "Como hemos hecho siempre, seguimos apostando por poner los tickets lo más asequible posible (teniendo en cuenta el nivel de producción que llevamos) y no hay ni VIP, ni Golden, ni nada parecido. Precio único en todas las zonas para que sea lo más democrático posible", comenta.

Tras la gira, un tiempo de descanso

Una vez termine la gira el 17 de octubre de 2026 en Madrid, Dani Fernández se tomará una pausa de los escenarios. "Voy a descansar un tiempo de estar tan presente (llevamos nueve años de gira seguidos) y aprovechar para estar con Belice [su hija], inspirarme, viajar, tomar energía y preparar lo nuevo. Como siempre se ha hecho, aunque el ritmo actual de la industria intente imponer otra cosa. Pero volveré, ya sabéis que no sé vivir sin la música", asegura.