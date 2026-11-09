Dani Martín y Ariel Rot se preparan para estrenar una nueva versión de 'Dulce condena'
Hay canciones que no pasan de moda. Dulce condena lleva en lo más alto más de 30 años y ahora vuelve con una versión de Dani Martín y Ariel Rot. El madrileño y el argentino estrenan el viernes 13 de noviembre una reinvención del tema de Los Rodríguez que ya estamos deseando escuchar.
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Hablar de Los Rodríguez es hablar de himnos y uno de esos himnos es sin duda Dulce condena, del icónico álbum Sin documentos de 1993.
La canción, con letra de Andrés Calamaro y música de Ariel Rot, lleva desde entonces en lo más alto y ahora regresa con una nueva versión que firma el propio Ariel Rot junto a Dani Martín.
Los dos músicos se han unido para estrenar este viernes 13 de noviembre el tema que sirve como adelanto de lo que Ariel Rot prepara para celebrar su medio siglo en la música.
"Uff.. hay tanto para contar. 50 años de música no se resumen fácilmente pero para festejarlos creamos algo hermoso. Arrancamos con una versión celestial de Dulce Condena con el gran Dani Martin. Un lujo!", escribe el argentino en Instagram al compartir una galería de imágenes de los dos en el estudio de grabación.
Dani Martín, su hermana y su relación con Los Rodríguez
Para Dani Martín, Los Rodríguez son parte de su juventud e inevitablemente le recuerdan a su hermana Miriam, fallecida en febrero de 2009.
El propio cantante lo contó a su paso por el programa Un país para escucharlo, presentado por Ariel Rot, en el que tuvo ocasión de cantar con el argentino los temas Portales y Me estás atrapando otra vez.
"Ella me miraba y, con sonrisa, me decía Los Rodríguez son mejores que vosotros. Ayer, volví a sentir un momento muy feliz porque me encanta Ariel, porque me encantó cantar con él y porque, gracias a su música, hoy muchos queremos seguir convenciendo a nuestras hermanas", escribió en redes sobre la experiencia.
Además, en su canción Cómo me gustaría contarte, una carta escrita a su hermana Miriam, hace referencia a los argentinos y a lo que esta le decía de ellos: "Cómo me gustaría contarte | Que El Canto ya se acabó | Que me acuerdo cada martes | Cuando comíamos los dos | De tu forrito polar de tu sonrisa tan triste | Que me decías hermano | Los buenos son Los Rodríguez".
La historia de 'Dulce condena' de Los Rodríguez
Por su parte, Dulce condena es una canción con una historia rápida. Ariel Rot compuso la melodía en una noche de apagón, con una vela, un trago y la guitarra, y al día siguiente Andrés Calamaro le puso letra en solo 15 minutos.
El tema habla de la aceptación de la adversidad, la resiliencia y la contradicción de amar los problemas.
La letra de 'Dulce condena' de Los Rodríguez
Cada vez que toco un poco fondo
Cada vez que el tiempo vuela
Un recuerdo más que pasajero
Otra ilusión que llega
Cada corazón merece una oportunidad
Y está perdida sola en medio de la ciudad
Soy el que lo piensa por los dos
Hasta que sale el sol
Cada sensación o sentir vulgar
Una sola cosa, un solo lugar
Un recuerdo más que pasajero
Será como empezar otra vez de cero
Cada corazón merece una oportunidad
Y está perdida sola en medio de la ciudad
Soy el que lo piensa por los dos
Hasta que sale el sol
No importa el problema
No importa la solución
Me quedo con lo poco que queda
Entero en el corazón
Me gustan los problemas
No existe otra explicación
Esta sí es una dulce condena, ah-ah
Cada vez que toco un poco fondo
Cada vez que el tiempo vuela
Un recuerdo más que pasajero
Otra ilusión que llega
Cada corazón merece una oportunidad
Y está perdida sola en medio de la ciudad
Soy el que lo piensa por los dos
Hasta que sale el sol
No importa el problema
No importa la solución
Me quedo con lo poco que queda
Entero en el corazón
Me gustan los problemas
No existe otra explicación
Esta sí es una dulce condena
Una dulce rendición, uh-uh, uh
Cada sensación o sentir vulgar
Una sola cosa, un sólo lugar
Un recuerdo más que pasajero
Será como empezar otra vez de cero
Cada corazón merece una oportunidad
Y está perdida sola en medio de la ciudad
Soy el que lo piensa por los dos
Hasta que sale el sol
Soy el que lo piensa por los dos
Hasta que sale el sol
No importa el problema
No importa la solución
Me quedo con lo poco que queda
Entero en el corazón
Me gustan los problemas
No existe otra explicación
Esta sí es una dulce condena
Una dulce rendición, uh-uh-uh-uh-uh
Me quedo con lo poco que queda
Entero en el corazón, uh, uh, uh
Me quedo con lo poco que queda
Entero en el corazón