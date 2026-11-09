Dani Martín y Ariel Rot se preparan para estrenar una nueva versión de 'Dulce condena'

Hablar de Los Rodríguez es hablar de himnos y uno de esos himnos es sin duda Dulce condena, del icónico álbum Sin documentos de 1993.

La canción, con letra de Andrés Calamaro y música de Ariel Rot, lleva desde entonces en lo más alto y ahora regresa con una nueva versión que firma el propio Ariel Rot junto a Dani Martín.

Los dos músicos se han unido para estrenar este viernes 13 de noviembre el tema que sirve como adelanto de lo que Ariel Rot prepara para celebrar su medio siglo en la música.

"Uff.. hay tanto para contar. 50 años de música no se resumen fácilmente pero para festejarlos creamos algo hermoso. Arrancamos con una versión celestial de Dulce Condena con el gran Dani Martin. Un lujo!", escribe el argentino en Instagram al compartir una galería de imágenes de los dos en el estudio de grabación.

Dani Martín, su hermana y su relación con Los Rodríguez

Para Dani Martín, Los Rodríguez son parte de su juventud e inevitablemente le recuerdan a su hermana Miriam, fallecida en febrero de 2009.

El propio cantante lo contó a su paso por el programa Un país para escucharlo, presentado por Ariel Rot, en el que tuvo ocasión de cantar con el argentino los temas Portales y Me estás atrapando otra vez.

"Ella me miraba y, con sonrisa, me decía Los Rodríguez son mejores que vosotros. Ayer, volví a sentir un momento muy feliz porque me encanta Ariel, porque me encantó cantar con él y porque, gracias a su música, hoy muchos queremos seguir convenciendo a nuestras hermanas", escribió en redes sobre la experiencia.

Además, en su canción Cómo me gustaría contarte, una carta escrita a su hermana Miriam, hace referencia a los argentinos y a lo que esta le decía de ellos: "Cómo me gustaría contarte | Que El Canto ya se acabó | Que me acuerdo cada martes | Cuando comíamos los dos | De tu forrito polar de tu sonrisa tan triste | Que me decías hermano | Los buenos son Los Rodríguez".

La historia de 'Dulce condena' de Los Rodríguez

Por su parte, Dulce condena es una canción con una historia rápida. Ariel Rot compuso la melodía en una noche de apagón, con una vela, un trago y la guitarra, y al día siguiente Andrés Calamaro le puso letra en solo 15 minutos.

El tema habla de la aceptación de la adversidad, la resiliencia y la contradicción de amar los problemas.

La letra de 'Dulce condena' de Los Rodríguez

Cada vez que toco un poco fondo

Cada vez que el tiempo vuela

Un recuerdo más que pasajero

Otra ilusión que llega

Cada corazón merece una oportunidad

Y está perdida sola en medio de la ciudad

Soy el que lo piensa por los dos

Hasta que sale el sol

Cada sensación o sentir vulgar

Una sola cosa, un solo lugar

Un recuerdo más que pasajero

Será como empezar otra vez de cero

Cada corazón merece una oportunidad

Y está perdida sola en medio de la ciudad

Soy el que lo piensa por los dos

Hasta que sale el sol

No importa el problema

No importa la solución

Me quedo con lo poco que queda

Entero en el corazón

Me gustan los problemas

No existe otra explicación

Esta sí es una dulce condena, ah-ah

Cada vez que toco un poco fondo

Cada vez que el tiempo vuela

Un recuerdo más que pasajero

Otra ilusión que llega

Cada corazón merece una oportunidad

Y está perdida sola en medio de la ciudad

Soy el que lo piensa por los dos

Hasta que sale el sol

No importa el problema

No importa la solución

Me quedo con lo poco que queda

Entero en el corazón

Me gustan los problemas

No existe otra explicación

Esta sí es una dulce condena

Una dulce rendición, uh-uh, uh

Cada sensación o sentir vulgar

Una sola cosa, un sólo lugar

Un recuerdo más que pasajero

Será como empezar otra vez de cero

Cada corazón merece una oportunidad

Y está perdida sola en medio de la ciudad

Soy el que lo piensa por los dos

Hasta que sale el sol

Soy el que lo piensa por los dos

Hasta que sale el sol

No importa el problema

No importa la solución

Me quedo con lo poco que queda

Entero en el corazón

Me gustan los problemas

No existe otra explicación

Esta sí es una dulce condena

Una dulce rendición, uh-uh-uh-uh-uh

Me quedo con lo poco que queda

Entero en el corazón, uh, uh, uh

Me quedo con lo poco que queda

Entero en el corazón