Dani Martín se convierte en el artista con más conciertos y asistentes en el Roig Arena de Valencia

El cantante Dani Martín ha hecho historia en el Roig Arena de Valencia como el artista con más conciertos y asistentes, según ha informado este espacio multiusos en un comunicado. Así, ha destacado que este artista, que ha ofrecido dos nuevos conciertos en este recinto este sábado y este domingo, ha congregado a cerca de 31.000 personas.

Estas dos citas se suman a las celebradas los pasados 8 y 9 de mayo en este mismo espacio valenciano, a las que asistieron más de 33.000 personas, han destacado desde el Roig Arena, a la vez que han precisado que así los de Martín han sido un total de cuatro conciertos con más de 64.000 asistentes.

"Dani Martín se ha convertido así en el artista que más veces ha actuado en Roig Arena y el que ha congregado a un mayor número de espectadores desde la apertura del recinto", han afirmado desde este espacio.

Los dos conciertos del pasado fin de semana también han formado parte de 25 p*t*s años, la gira con la que este artista madrileño recorre las canciones que han marcado sus cinco lustros de trayectoria musical, desde su etapa al frente de El Canto del Loco hasta su posterior carrera en solitario.

Así han sido los shows

El espectáculo de estos últimos días arrancó con dos de los grandes himnos de su etapa como vocalista de El Canto del Loco, Zapatillas y Volverá. A partir de ese momento, Dani Martín alternó canciones de su repertorio en solitario, como Cero, Emocional o Qué bonita la vida, con temas de la banda que marcó sus inicios, entre ellos Besos, Puede ser y Una foto en blanco y negro.

Uno de los momentos más emocionantes llegó cuando el artista se sentó en la grada de Roig Arena rodeado de sus fans para cantar La suerte de mi vida y Peter Pan, han resaltado desde el recinto.

Asimismo, han indicado que con sus actuaciones en este espacio, Martín "ha vuelto a demostrar su capacidad para conectar con públicos de diferentes generaciones, muchos de los cuales han repetido cita con el madrileño en València a lo largo de un mismo año".