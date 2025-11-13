Dani Martín se sincera antes de empezar su nueva gira: "No soy una patata frita, es imposible gustar a todo el mundo"

Dani Martín está a punto de iniciar una de las etapas más importantes de su carrera musical, tal y como sugiere el propio artista. El madrileño celebra este viernes 14 de noviembre el primer concierto de su Gira 25 P*t*s Años, con la que recorrerá numerosas ciudades alrededor de España entre 2025 y 2026.

La gira empieza por todo lo alto con un total de diez espectáculos en el Movistar Arena de Madrid, siendo el último de ellos el 20 de diciembre. Pero, antes de encontrarse con el público y de cantar sus éxitos en solitario y con El Canto del Loco, Dani Martín ha querido compartir un mensaje muy sincero a través de sus redes sociales, donde muestra su vulnerabilidad, su miedo y su ilusión.

"Mañana me subo yo al escenario, no se sube un superhéroe"

"Soy un ser humano, cada día más sensitivo, y estoy emocionado con empezar mañana de nuevo", empieza diciendo. "Estoy en el momento en el que más me permito ser yo, sin querer gustar. [...] No soy una patata frita, así que es imposible gustar a todo el mundo. Me ha costado mucho trabajo personal entender eso. El Canto del Loco y yo: eso es lo que soy. [...] Mañana me subo yo al escenario, no se sube un superhéroe, y hoy tengo mariposas en el estómago, miedos, inseguridades, ilusiones, alegría", añade.

Carta completa de Dani Martín

"Llegó el momento… Soy un ser humano, cada día más sensitivo, y estoy emocionado con empezar mañana de nuevo.

Mañana es día de Reyes para mí, es el momento más importante de mi puta vida.

Tengo la suerte de seguir viviendo de sueños que se hacen realidad, que no paro de perseguir y que vosotrxs hacéis realidad. Sólo puedo agradecer, devolver todo lo que recibo, aprender a ser mejor en el escenario, rodeándome de los mejores y ensayando y trabajando como hemos hecho durante todo este año.

Mi conclusión es que estoy en el momento en el que más me permito ser yo, sin querer gustar, sin hacer las cosas para buscar un resultado, dejando a mis tripas que lleven el volante de mi proyecto.

No soy una patata frita, así que es imposible gustar a todo el mundo. Me ha costado mucho trabajo personal entender eso. El Canto del Loco y yo: eso es lo que soy, esas canciones, ese discurso, ese respeto a mí mismo y a estos 25 años juntos.

Mañana me subo yo al escenario, no se sube un superhéroe, y hoy tengo mariposas en el estómago, miedos, inseguridades, ilusiones, alegría. Las canciones son las que me representan, las que hacen que todo esto suceda, ellas son las verdaderas protagonistas.

Voy a ponerle de todo a los Reyes esta noche para que mañana sea un día único y donde durante dos horas nos sintamos en un lugar seguro donde no nos juzguemos, donde nadie sea más que nadie y todxs seamos unx más.

Ayer le decía a Miguel, mi amigo y peluquero: sólo sé una cosa, Miguel, que soy cada día más imbécil (riéndome) y eso me encanta, porque siendo un imbécil todo lo que pase siempre será un éxito. Nada ni nadie es tan importante, ni hacer 10 Movistar Arena ni no hacerlos. Lo importante es la salud, reírnos, que te quieran de verdad, ser real, reconocer los errores, comer bien, dormir tranquilo, ser honesto, que haya paz en el planeta, pizza rica, jamón ibérico, que los amargados hagan más el amor, que los niños no sufran y coleccionar buenos ratos. Ahhh y dos bolas de helado de chocolate siempre después de comer, una vez a la semana.

Esta foto define bastante cómo me veo y cómo soy en bastantes momentos, sobre todo en privado. Siempre me ha costado sonreír, ahora me cuesta taparlo. Mañana nos vemos. Gracias por tanto".