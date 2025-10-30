Todos los conciertos de la 'Gira 25 P*t*s Años' de Dani Martín: las fechas con entradas disponibles

Dani Martín tiene todo preparado para empezar su Gira 25 P*t*s Años el próximo 14 de noviembre en Madrid, aunque aún hay margen para nuevas sorpresas. Este mismo jueves 30 de octubre, el madrileño ha anunciado dos fechas nuevas en Toledo y Valencia, que se suman a un largo recorrido por España que terminará en octubre de 2026 —al menos, de momento—. Las entradas ya están a la venta, aunque algunos shows ya han colgado el cartel de "sold out".

Con esta gira, Dani Martín hará un repaso por los álbumes "más importantes" de su trayectoria en solitario —Cero, El último día de nuestras vidas— y de su etapa con El Canto del Loco —Zapatillas, A contracorriente, Estados de ánimo—. "¡El Canto y yo estamos vivos! ¿Las manos donde están?", ha escrito en sus redes sociales.

En 2025, Dani Martín solo tiene citas con el Movistar Arena de Madrid. En total, el artista celebrará diez conciertos en su tierra, para los que aún quedan algunas entradas en grada y pista —excepto para el último show del 20 de diciembre—. A partir de abril de 2026, la gira recorrerá otras ciudades españolas, como Barcelona, Valencia, Zaragoza o Murcia.

Noviembre de 2025

Madrid - viernes 14 de noviembre de 2025 - Movistar Arena - Entradas disponibles

Diciembre de 2025

Madrid - viernes 12 de diciembre de 2025 - Movistar Arena - Entradas disponibles

Abril de 2026

Pamplona - sábado 18 de abril de 2026 - Navarra Arena - Entradas disponibles

Mayo de 2026

Valencia - viernes 8 de mayo de 2026 - Roig Arena - Entradas agotadas

Junio de 2026

Toledo - viernes 5 de junio de 2026 - Recinto Ferial La Peraleda - Entradas disponibles - Nueva fecha

Julio de 2026

GRANCA Live Fest - sábado 4 de julio de 2026 - Estadio de Gran Canaria - Entradas disponibles

Agosto de 2026

El Puerto de Santa María (Cádiz) - viernes 14 de agosto de 2026 - Plaza de toros - Entradas disponibles

Septiembre de 2026

Granada - sábado 5 de septiembre de 2026 - Plaza de toros - Entradas disponibles

Octubre de 2026