Todos los conciertos de la 'Gira 25 P*t*s Años' de Dani Martín: las fechas con entradas disponibles
Dani Martín lleva un cuarto de siglo dedicándose a la música, y para celebrarlo se fundirá con el público español con su Gira 25 P*t*s Años, donde interpretará canciones de su etapa en solitario y de El Canto del Loco. A continuación, recopilamos todos los conciertos anunciados hasta el momento, para los que algunos ya no quedan entradas.
Dani Martín tiene todo preparado para empezar su Gira 25 P*t*s Años el próximo 14 de noviembre en Madrid, aunque aún hay margen para nuevas sorpresas. Este mismo jueves 30 de octubre, el madrileño ha anunciado dos fechas nuevas en Toledo y Valencia, que se suman a un largo recorrido por España que terminará en octubre de 2026 —al menos, de momento—. Las entradas ya están a la venta, aunque algunos shows ya han colgado el cartel de "sold out".
Con esta gira, Dani Martín hará un repaso por los álbumes "más importantes" de su trayectoria en solitario —Cero, El último día de nuestras vidas— y de su etapa con El Canto del Loco —Zapatillas, A contracorriente, Estados de ánimo—. "¡El Canto y yo estamos vivos! ¿Las manos donde están?", ha escrito en sus redes sociales.
En 2025, Dani Martín solo tiene citas con el Movistar Arena de Madrid. En total, el artista celebrará diez conciertos en su tierra, para los que aún quedan algunas entradas en grada y pista —excepto para el último show del 20 de diciembre—. A partir de abril de 2026, la gira recorrerá otras ciudades españolas, como Barcelona, Valencia, Zaragoza o Murcia.
Noviembre de 2025
- Madrid - viernes 14 de noviembre de 2025 - Movistar Arena - Entradas disponibles
- Madrid - sábado 15 de noviembre de 2025 - Movistar Arena - Entradas disponibles
- Madrid - viernes 21 de noviembre de 2025 - Movistar Arena - Entradas disponibles
- Madrid - sábado 22 de noviembre de 2025 - Movistar Arena - Entradas disponibles
- Madrid - viernes 28 de noviembre de 2025 - Movistar Arena - Entradas disponibles
- Madrid - sábado 29 de noviembre de 2025 - Movistar Arena - Entradas disponibles
Diciembre de 2025
- Madrid - viernes 12 de diciembre de 2025 - Movistar Arena - Entradas disponibles
- Madrid - sábado 13 de diciembre de 2025 - Movistar Arena - Entradas disponibles
- Madrid - viernes 19 de diciembre de 2025 - Movistar Arena - Entradas disponibles
- Madrid - sábado 20 de diciembre de 2025 - Movistar Arena - Entradas agotadas
Abril de 2026
- Pamplona - sábado 18 de abril de 2026 - Navarra Arena - Entradas disponibles
- Barcelona - sábado 25 de abril de 2026 - Palau Sant Jordi - Entradas disponibles
Mayo de 2026
- Valencia - viernes 8 de mayo de 2026 - Roig Arena - Entradas agotadas
- Valencia - sábado 9 de mayo de 2026 - Roig Arena - Entradas agotadas
- A Coruña - viernes 15 de mayo de 2026 - Coliseum - Entradas disponibles
- A Coruña - sábado 16 de mayo de 2026 - Coliseum - Entradas agotadas
- Zaragoza - viernes 22 de mayo de 2026 - Pabellón Príncipe Felipe - Entradas disponibles
- Zaragoza - sábado 23 de mayo de 2026 - Pabellón Príncipe Felipe - Entradas agotadas
- Palma de Mallorca - sábado 30 de mayo de 2026 - Son Fusteret - Entradas disponibles
Junio de 2026
- Toledo - viernes 5 de junio de 2026 - Recinto Ferial La Peraleda - Entradas disponibles - Nueva fecha
- Valladolid - sábado 6 de junio de 2026 - Antigua Hípica - Entradas disponibles
- Sevilla - viernes 12 de junio de 2026 - Estadio La Cartuja - Entradas disponibles
- Fuengirola - sábado 13 de junio de 2026 - Marenostrum Fuengirola - Entradas disponibles
- Córdoba - sábado 20 de junio de 2026 - Recinto Ferial - Entradas disponibles
- Alicante - sábado 27 de junio de 2026 - Área 12 - Entradas disponibles
Julio de 2026
- GRANCA Live Fest - sábado 4 de julio de 2026 - Estadio de Gran Canaria - Entradas disponibles
- Santander - viernes 24 de julio de 2026 - Campa de la Magdalena - Entradas disponibles
- Gijón - sábado 25 de julio de 2026 - Gijón Life - Entradas disponibles
Agosto de 2026
- El Puerto de Santa María (Cádiz) - viernes 14 de agosto de 2026 - Plaza de toros - Entradas disponibles
Septiembre de 2026
- Granada - sábado 5 de septiembre de 2026 - Plaza de toros - Entradas disponibles
- Albacete - sábado 12 de septiembre de 2026 - Estadio José Copete - Entradas disponibles
- Murcia - viernes 25 de septiembre de 2026 - Plaza de toros - Entradas disponibles
- Murcia - sábado 26 de septiembre de 2026 - Plaza de toros - Entradas agotadas
Octubre de 2026
- Bilbao - sábado 3 de octubre de 2026 - Bizkaia Arena BEC - Entradas disponibles
- Valencia - sábado 10 de octubre de 2026 - Roig Arena - Entradas disponibles - Nueva fecha
- Barcelona - sábado 24 de octubre de 2026 - Palau Sant Jordi - Entradas disponibles