El festival Jardín de las Delicias llena de pop rock Madrid con Dani Martín como la estrella principal de su primera jornada

Un año más, Madrid se inunda de festivales en septiembre que nos regalan momentazos para la música en directo. Y este 18 y 19 de septiembre se celebra Jardín de las Delicias con grandes nombres de la música nacional.

En Europa FM hemos asistido a la primera jornada de la cita musical, cargada de buen rollo en un espacio idílico en el que, aunque la música sea la protagonista, la multitud de opciones de ocio y gastronomía hace del complejo deportivo de la Complutense un lugar en el que disfrutar a lo grande.

El festival está formado por dos escenarios, y mientras en el Escenario Bosque se abrían paso artistas como Tere!, La azotea, Los Gilca, Ardiya y Mickey Pavón, en el principal, el Escenario Endesa, lo han hecho grupos y artistas en solitario que han llenado la colina de público con ganas de disfrutar de la música en directo.

Despistaos, disfrutones con sus temazos

Club del río se ha encargado de abrir la tarde festivalera, y a las 17:30 horas se ha abierto paso Despistaos, que continúa calentando en festivales antes de empezar su gira Una millón de madrugadas con Europa FM como radio oficial. Y ha regalado en el Jardín de las Delicias un show para animar las primeras horas de la tarde con sus canciones más recientes como Las de perder y Nunca la primera, pero también hits como Física o química y Estrella.

Con el humor por bandera, la banda ha desmontado cómo suena el pop rock en directo. El público se ha entregado pese al calor y ha vitoreado al grupo en cada uno de los temas.

El amor y el desamor de Marlena

Marlena ha continuado animando la jornada musical a partir de las 19:00 horas, con temazos como Te vas a inventar, RED FLAGS y amor de verano, con discursos plagados de indirectas -pero más directas- por los desamores y las ilusiones de Ana Legazpi. De hecho, la vocalista se ha atrevido a hacerle un guiño a la persona a la que le escribió el tema Échame la culpa, que probablemente estaba presente en el festival.

A ritmo del rock que caracteriza al dúo, las artistas se han lanzado a cantar su última canción, Amiga date cuenta, todo un himno a la amistad con ese toque 'cowboy' que ha conquistado hasta al espectador que veía a las artistas en directo por primera vez.

El descontrol de Sexy Zebras

Sexy Zebras ha irrumpido en el escenario principal del festival a las 20:30 horas. "¡Pero qué pasa, peña? ¿Qué hora es? Dentro de nada viene Dani [Martín], no os pongáis nerviosos", ha bromeado la banda. El vocalista también ha aprovechado para felicitarle el cumpleaños a su madre, presente en el show.

Y aunque la banda ha comenzado el show con canciones "más calmadas" -aunque bailables- como Mañana no existe y Jaleo, su concierto no podía ir avanzando de otra manera que no fuera con grandes pogos en la pista en temazos como Charly García.

Dani Martín, la estrella de la noche

El escenario principal ha reunido a la gran parte del público del festival con la llegada al escenario de Dani Martín, que ha sumado una parada en su gira 25 P*t*s Años. Y pese al usual formato reducido de conciertos que son los festivales, el intérprete de 16 añitos ha dado un espectáculo de dos horas en el que el público ha saltado, ha disfrutado, se ha emocionado y, sobre todo, ha cantado a pleno pulmón.

El artista ha interpretado temas como Zapatillas, Insoportable, Carpe Diem, Emocional y Una foto en blanco y negro en un concierto apoteósico en el que no ha faltado un encuentro cantando con el público en medio de la pista.

La gran fiesta de Nil Moliner

Quien ha puesto punto y final a esta primera velada de Jardín de las Delicias ha sido Nil Moliner, que a la 1:00 horas ha hecho suyo el escenario para presentar su disco Nexo a todos los presentes, con temazos como Me acuerdo de ti y Tu cuerpo en braille.

Como siempre, el catalán ha estado bien acompañado por su gran banda, que ha hecho del festival una gran fiesta para celebrar la música en directo.