David Bisbal, sobre el Alzheimer de su padre: "Se pone celoso porque para él yo era un hombre que estaba abrazando a su mujer"

Está en su mejor momento profesional después de más de 20 años en la música. Acaba de lanzar su disco Me siento vivo y ha estrenado su propio documental. David Bisbal se abre a sus 44 años sobre lo más íntimo de su vida personal y echa la vista atrás: "Hay momentos que yo no recuerdo de lo que he vivido".

Es el chico de los rizos de oro de España, el de la patada al aire y las vueltas al ritmo de Bulería, el autor del meme más viral de 2023 ("¿cómo están los máquinas?") y una de las caras de la música en castellano. David Bisbal se encuentra en su mejor momento profesional y personal y lo grita a los cuatro vientos con el título de su último disco —y octavo álbum de estudio de su carrera—, Me siento vivo, que vio la luz el pasado 29 de septiembre. Una fecha muy cercana al estreno de su documental Bisbal, este octubre.

La cantidad de focos que apuntan al cantante de Almería han colocado su nombre en los titulares de la actualidad cultural del momento. Hace más de 20 años que el intérprete de Al-Ándalus empezó su periplo en la industria musical cuando salió del horno tras su participación en la primera edición del famoso formato de Operación Triunfo. Allí descubrimos al artista andaluz con una frescura que provocó la euforia colectiva del público y su consiguiente fenómeno de masas en el país. Y ahora, a sus 44 años, es cuando se siente pleno: "Tengo una familia por primera vez, eso te da una fuerza y una seguridad enormes. Cuando eso es tan fuerte, solo quieres cuidarlos sobre todas las cosas", ha confesado el cantante en su reciente entrevista con Esquire.

Tras romper con la diseñadora Elena Tablada, madre de la primera hija del artista, Ella, Bisbal rehizo su vida con la actriz venezolana Rosanna Zanetti, con quien tuvo un segundo hijo, Matteo. "Antes cantaba con la intranquilidad de no ser plenamente feliz en lo personal. De repente llega una persona madura, que tiene una manera de pensar idéntica a la tuya, y entonces, encuentras la tranquilidad", ha revelado al medio.

En la entrevista, el artista que quería ser guarda forestal se ha abierto sobre sus comienzos, que recuerda llenos de ruido y viajes. "La gente no lo sabe, pero en los primeros diez años de mi carrera yo no compartí mucho tiempo con mi familia o mis amigos. Estaba continuamente viajando. Hay momentos que no recuerdo. Menos mal que están documentados, porque veo imágenes que no sé ni dónde son", ha desvelado.

Ahora el ritmo de trabajo no es muy distinto, pero sabe "ordenarlo". Desde entonces, ha sido padre dos veces y ha vivido cómo el suyo, el boxeador José Bisbal, ha desarrollado una difícil enfermedad, la del Alzheimer.

"Ahora ya lo tengo asumido, pero recuerdo perfectamente el momento en que llegué a casa y se enfadó porque le di un abrazo a mi madre. No me conocía y para él era un hombre que le estaba dando un abrazo a su mujer, y se puso celoso", ha contado el artista. "A la única que conoce es a su amor, a Mari Ferre. También recuerda las canciones". El padre del cantante ha olvidado a su hijo y a sus nietos, pero no su música. Juntos, en el documental del almeriense, han dejado unas emotivas imágenes que ilustran el estado de José.

Pese a todo. Bisbal está pleno. Recuerda las palabras premonitorias que un día dijo el cantante Raphael refiriéndose a él: "Dijo cosas muy bonitas y terminó: 'Aunque yo pienso que el mejor David no es el que estamos viendo. Seguramente el mejor David será el que no dé las vueltas, la patada y que no tenga el pelo largo y rizado". ¡Alucinante el señor Raphael! Ahora lo pienso y me da como vértigo, porque él lo veía tan claro... Y aquí estamos", concluía Bisbal.

"No me preocupa el futuro. En el momento que vea que no puedo defender al cien por cien mis canciones, tendré que decirlo. No quiero que otros me lo tengan que decir", anunciaba.

