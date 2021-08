"Perfectamente imperfecta": Elena Tablada se muestra en bikini sin filtros ni retoques

Elena Tablada ha compartido con sus seguidores de Instagram una fotografía en la que aparece posando en bikini y ha mostrado su cuerpo tal y como es.

La diseñadora, que aparece en la foto en un barco disfrutando del verano, la ha titulado como "Perfectamente imperfecta" y ha explicado lo bien que se siente con su cuerpo, pues a pesar de las imperfecciones que pueda tener ha aprendido a amarlo ya que es lo que le hace ser ella.

"Todos mis momentos por suerte terminan con una sonrisa. Con el paso de los años he aprendido a aceptar mi cuerpo tal y como es, con mis cicatrices, mis manchas, mis kilos de más, mis imperfecciones, mi piel estirada y todo lo que me hace ser quien soy a día de hoy. No quiere decir que me tenga que conformar con lo que tenga y me desatienda, solo que cada transformación, cada proceso, lo abrazo con todas mis fuerzas pues es parte de mi crecimiento", ha añadido Tablada.

La diseñadora está estupendamente y se la ve feliz, a pesar de las complicaciones que ha podido tener como consecuencia de haber pasado el coronavirus.