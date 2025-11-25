David Bisbal da un concierto sorpresa en la estación de Puerta del Sol e inaugura el Tren de la Navidad

David Bisbal empezaba el año 2025 por todo lo alto y parece que va a cerrarlo de la misma manera. El 15 de noviembre daba comienzo su gira Todo es posible en Navidad en la Plaza de Toros de Almería con el cartel de SOLD OUT colgado desde hace semanas, y no es el único de este esperado tour. No hay público que se le resista, ni siquiera los viajeros de la estación de metro de la Puerta del Sol, a los que deleitó este martes a las 11:00 de la mañana con un concierto sorpresa.

El ritmo frenético que caracteriza el Metro de Madrid se ha detenido durante media hora tras la llegada sorpresa del cantante, quien, acompañado de dos guitarristas, ha dado un pequeño concierto de cuatro canciones para darle la bienvenida a la Navidad.

Show navideño y 'Ave María' de regalo

“Ni hemos calentado, ni hemos ensayado, pero yo creo que la magia de la Navidad tiene eso”, ha dicho antes de empezar la actuación, a lo que ha seguido un cariñoso mensaje: “Os quiero muchísimo y ya sabéis, vuestro amigo absolutamente siempre, David Bisbal”. Con esas emotivas palabras, ha dado paso al sencillo: Todo Es Posible En Navidad.

A continuación, el almeriense dio paso a las siguientes dos canciones, dos villancicos incluidos en el álbum "pensando en los niños, en las canciones populares tanto de España como del continente latinoamericano”. Su flamenca versión de Los Peces En El Río comenzó a sonar y el público no tardó en unirse con palmas y coros.

Tampoco ha faltado su viral versión de El Burrito Sabanero, que todo el público ansiaba escuchar. “El año pasado en la Puerta del Sol la cantamos y todo el mundo la coreó con nosotros”, ha dicho antes de darle paso. En esta ocasión, como no podía ser de otra manera, no ha sido diferente.

Obedeciendo las peticiones del público, David Bisbal ha finalizado su inesperado show cantando Ave María, una canción que ya es todo un himno. Lo ha hecho muy bien acompañado, acercándose a la valla que le separaba del público y ondeando la bandera de la Comunidad de Madrid que le ha lanzado uno de los asistentes.

El viaje de Bisbal en el Tren de la Navidad

Después de su actuación, Bisbal ha inaugurado el Tren de la Navidad de Metro de Madrid, viajando de la Puerta del Sol a Plaza de España. Pero hasta que ha llegado el metro, el artista, con la simpatía que le caracteriza, ha saludado desde la distancia a todos los pasajeros que esperaban en el andén de enfrente. De hecho, ha mantenido conversaciones con algunos de ellos y ha dejado que le grabaran mandando saludos a todo el que se lo pedía.

Ya dentro del vagón, ambientado con la música de su último álbum, el artista ha recibido una placa de metro con su apellido. La entrega ha sido realizada por el Consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

Durante el trayecto, el cantante no perdió la oportunidad de seguir emocionando al resto de viajeros. En la parada de Callao, incluso charló con una pasajera a través del cristal.

Así, Bisbal nos recuerda que la Navidad es mejor cuando se comparte… ¡Y más aún si el regalo es su música!