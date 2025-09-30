David Otero vuele "a la carretera" con su gira 'Una Guitarra y yo': "Muy cerquita de vosotros"
David Otero vuelve a hacer las maletas con su guitarra y una gira con la que apunta 18 fechas por toda España para 2026.
David Otero celebra el verano en Labastida (Álava) con un concierto organizado de la mano de Europa FM
La trayectoria de David Otero: de El Canto del Loco a su carrera en solitario
Tras lanzar su álbum en 2024, Inteligencia Natural, David Otero vuelve a los escenarios con una nueva gira. Se trata de Una guitarra y yo. Un panel de concierto con los que el intérprete de Tal Como Eres marca en el calendario hasta 18 fechas.
"Este 2026 vuelvo a la carretera con lo más puro que tengo: mi guitarra y mi voz. Será una gira muy especial en la que recorreré gran parte de España, contando historias y cantando canciones en salas muy pequeñas, muy cerquita de vosotros", ha expresado Otero en redes sociales.
¿Cuándo saldrán las entradas a la venta?
Según ha avanzado el cantante, las entradas estarán a la venta en su web a partir del 1 de octubre a las 13:00 en su web davidotero.com.es. "Ojalá nos veamos en alguna de estas fechas, para seguir cantando juntos y recordando todas esas canciones que han formado parte de nuestras vidas" ha contado el artista.
Gira 'Una guitarra y yo'
- 16 de enero - Zaragoza
- 17 de enero - Lleida
- 23 de enero - Valencia
- 24 de enero - Alicante
- 25 de enero - Murcia
- 30 de enero - San Clemente
- 31 de enero - Toledo
- 5 de febrero - Cartagena
- 6 de febrero - Albacete
- 13 de febrero - Sevilla
- 20 de febrero - Granada
- 26 de febrero - León
- 27 de febrero - Zamora
- 28 de febrero - Mayorga
- 6 de marzo - Vigo
- 14 de marzo - Tenerife
- 15 de marzo - Gran Canaria
- 21 de marzo - Madrid