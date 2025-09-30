David Otero vuele "a la carretera" con su gira 'Una Guitarra y yo': "Muy cerquita de vosotros"

Tras lanzar su álbum en 2024, Inteligencia Natural, David Otero vuelve a los escenarios con una nueva gira. Se trata de Una guitarra y yo. Un panel de concierto con los que el intérprete de Tal Como Eres marca en el calendario hasta 18 fechas.

"Este 2026 vuelvo a la carretera con lo más puro que tengo: mi guitarra y mi voz. Será una gira muy especial en la que recorreré gran parte de España, contando historias y cantando canciones en salas muy pequeñas, muy cerquita de vosotros", ha expresado Otero en redes sociales.

¿Cuándo saldrán las entradas a la venta?

Según ha avanzado el cantante, las entradas estarán a la venta en su web a partir del 1 de octubre a las 13:00 en su web davidotero.com.es. "Ojalá nos veamos en alguna de estas fechas, para seguir cantando juntos y recordando todas esas canciones que han formado parte de nuestras vidas" ha contado el artista.

Gira 'Una guitarra y yo'