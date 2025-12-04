Rosalía anuncia la LUX TOUR 2026 con conciertos en Madrid y Barcelona

Rosalía confirma el estreno de su cuarto disco: 'LUX' llegará el 7 de noviembre | www.rosalia.com

Rosalía vuelve a enloquecer a sus fans con el esperado anuncio de su gira tras el estreno de LUX, su cuarto álbum de estudio. Tal y como dejó caer a sus fans, la estrella de la música se subirá al escenario a lo largo de 2026 para cantar en directo los temas de su último disco.

Y lo hará con una gira de arenas, dejando a un lado los estadios. El LUX Tour 2026comenzará la próxima primavera, y ya se conocen todas las fechas.

Rosalía ha compartido en sus redes las fechas de los conciertos que dará en Madrid y Barcelona, un total de cuatro en la capital y otros cuatro en la ciudad condal. Los shows serán en el Movistar Arena y en el Palau Sant Jordi.

Fechas para Madrid y Barcelona

MADRID - 30 de marzo y 1, 3 y 4 de abril - Movistar Arena

30 de marzo y 1, 3 y 4 de abril - Movistar Arena BARCELONA - 13, 15, 17 y 18 de abril - Palau Sant Jordi

Cómo comprar las entradas

La venta de las entradas se dará en dos partes:

Preventa martes 9 de diciembre, 10:00 y 11:00 horas

martes 10:00 y 11:00 horas Venta general: jueves 11 de diciembre, 10:00 y 11:00 horas

Las entradas se podrán adquirir a través de livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.