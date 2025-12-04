Rosalía anuncia la LUX TOUR 2026 con conciertos en Madrid y Barcelona
Después del estreno del álbum LUX, llega lo que todos los fans de Rosalía estaban esperando: las primeras fechas de la gira que la artista tiene planeada para 2026.
Última hora 'LUX TOUR 2026' de Rosalía, en directo: todas las fechas y cuándo salen las entradas
Rosalía vuelve a enloquecer a sus fans con el esperado anuncio de su gira tras el estreno de LUX, su cuarto álbum de estudio. Tal y como dejó caer a sus fans, la estrella de la música se subirá al escenario a lo largo de 2026 para cantar en directo los temas de su último disco.
Y lo hará con una gira de arenas, dejando a un lado los estadios. El LUX Tour 2026comenzará la próxima primavera, y ya se conocen todas las fechas.
Rosalía ha compartido en sus redes las fechas de los conciertos que dará en Madrid y Barcelona, un total de cuatro en la capital y otros cuatro en la ciudad condal. Los shows serán en el Movistar Arena y en el Palau Sant Jordi.
Fechas para Madrid y Barcelona
- MADRID - 30 de marzo y 1, 3 y 4 de abril - Movistar Arena
- BARCELONA - 13, 15, 17 y 18 de abril - Palau Sant Jordi
Cómo comprar las entradas
La venta de las entradas se dará en dos partes:
- Preventa martes 9 de diciembre, 10:00 y 11:00 horas
- Venta general: jueves 11 de diciembre, 10:00 y 11:00 horas
Las entradas se podrán adquirir a través de livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.