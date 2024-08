De 'Half The World Away' a 'Wonderwall': las canciones más míticas de Oasis y su significado

Te interesa Por qué se separó Oasis: las peleas y graves insultos entre los hermanos Gallagher

Oasis se ha convertido en uno de los estandartes de la música y la cultura popular británica de las últimas décadas. A pesar de que la disolución de la banda se llevó a cabo hace más de 15 años, lo cierto es que las canciones de Liam y Noel Gallaghes siguen muy presentes en el imaginario, con himnos atemporales que se han convertido en iconos de la generación que creció en los años 90.

Su dos primeros álbumes, Definitely Maybe (1994) y (What's the Story) Morning Glory? (1995), marcaron el sonido de lo que se terminaría conocido como pop británico, aunque las melodías e influencias del rock and roll estaban muy presentes en las composiciones de Oasis. Sus trabajos posteriores, a pesar de no haber conseguido el mismo impacto que sus primeros trabajos, también han dejado algunos grandes hits que se cuelan en este listado.

Half The World Away (1995)

Se trata de una de las canciones en las que Noel Gallagher, guitarrista y compositor de gran parte de las canciones de Oasis, retrata su deseo de evadirse de la gris ciudad de Manchester en la que ha crecido para disfrutar de una vida menos aburrida.

Champagne Supernova (1995)

En una suerte de guiño a la figura de John Lennon, tanto la estética elegida por Liam Gallagher como la del propio videoclip aluden a la psicodelia que caracterizó la etapa más personal del miembro de The Beatles. Una canción de más de siete minutos de duración en la, como indicó el propio Noel posteriormente, no se sabe muy bien cuál es la temática que desarrolla, aunque cuenta con una emotividad que incluso llegó a hacer llorar a Paul Arthurs, guitarrista de Oasis, la primera vez que la escuchó.

Morning glory (1995)

La voluntad de poner a saltar a sus fans queda más que patente en este Morning Glory, un tema rockero e influenciado por sus experiencias con los estupefacientes que formó parte de la banda sonora de la película Gol! Un sueño imposible.

[[H3:Don’t Look Back in Anger (1995)]]

Sin duda, una de las canciones más famosas de Oasis. Don’t Look Back in Anger se ha convertido con el paso de los años en parte de la cultura popular británica, sobre todo después tras el terrorista del 22 de mayo de 2017 en el Manchester Arena durante un concierto de Ariana Grande, cuando se alzó como himno espontáneo de quienes mostraron sus condolencias y afecto con las víctimas.

A los pocos días, Ariana Grande organizó el concierto benéfico One Love Manchester para recaudar fondos para los damnificados, rodeada de compañeros de profesión. La diva del pop junto a Chris Martin, cantante de Coldplay, eligieron esta canción para su dúo sobre el escenario, dejando uno de los momentos más emotivos de todo el directo.

The Hindu Times (2002)

Esta es una de las canciones que mejores críticas recibió de Heathen Chemistry, el quinto álbum de estudio de Oasis. Noel Gallagher no mostró reparos en confesar que había copiado el título de una camiseta que encontró en una tienda de ropa caritativa, aunque el nombre también queda estupendamente gracias al modo empleado para tocar la guitarra, que recuerda en algunos puntos al de las citaras orientales.

[[H3:Rock ’n’ Roll Star (1994)]]

Oasis quiso mostrar toda una declaración de intenciones con Rock ’n’ Roll Star, la primera canción de su álbum debut Definitely Maybe. Una confianza en sus capacidad que refleja el deseo inicial de alcanzar el estrellato en el rock y poder alejarse de un Mánchester que parecía constreñir a los Gallagher.

Talk Tonight (1995)

Talk Tonight es el fruto de la primera gran discusión entre Liam y Noel que puso en riesgo la viabilidad de Oasis. Después de un terrible concierto en Los Ángeles dado el estado de algunos de los miembros de la banda, los Gallagher discutieron acaloradamente con el resultado del abandono momentáneo del mayor. Sin embargo, la reflexión le llevó a volver con sus compañeros,a demás, con esta canción recién compuesta.

Let’s All Make Believe (2000)

Tal y como indica el cr´ticio musica de The Guardian Alexis Petridis, es necesario atender a las caras B de los álbumes lanzados por Oasis cuando ya estaban consagrados como referentes de la industria como Standing on the Shoulder of Giants. Let's All Make Believe es una de ellas, habiéndose convertido en una de las canciones favoritas de sus fans abordando temas como el ateísmo y los conflictos entre los miembros del grupo.

Live forever (1994)

Sin duda, una de las canciones más pegadizas de Oasis gracias a una melodía que penetra en el subconsciente, la sugerente voz de Liam Gallagher y el optimismo que despide. Todo un himno para acabar conciertos o una buna noche de juerga.

Wonderwall (1995)

Éxito de éxitos en la historia de la música. Compuesta por Noel Gallagher, la canción relata todos esos sentimientos que se suceden durante las primeras fases del enamoramiento, en los que los altibajos emocionales son constantes. En un primer momento se consideró una dedicatoria a Meg Mathews, quien sería la esposa y luego exesposa del compositor, aunque él explicado que era un tema dedicado a un amigo.