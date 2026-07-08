Descubre a Olivia Wald, la promesa del pop argentino que actuará en España en septiembre

En los últimos años, Argentina ha visto nacer a grandes divas del pop actual como TINI, Lali o Emilia Mernes. El próximo mes de septiembre, España acogerá a una de las grandes promesas de la industria argentina, Olivia Wald, que actuará en Madrid y Barcelona.

Nacida en Buenos Aires, Olivia comenzó a interesarse en la música desde que era muy pequeña y con tan solo diez años ya había compuesto y grabado su primera canción. Sin embargo, tras fichar con una discográfica, decidió mudarse a México para alejarse del trap argentino y poder consolidar un sonido pop, que sin lugar a dudas, ha dado sus frutos.

Actuando con los más grandes

Tras varios años en la banda Acantilados, Olivia comenzó su carrera en solitario en 2019 con el lanzamiento de su primer sencillo, Se Nos Hizo Tarde. Desde entonces, ha teloneado a grandes nombres del panorama latinoamericano como como Cardellino, Cami o Emilia Mernes, y en 2020 participó en el documental de Alejandro Sanz, El Mundo Fuera.

Además, su repertorio cuenta con varias colaboraciones de gran nivel como: Solo por Hoy, junto a Carlos Rivera, Que Bien Se Te Ve, con Álex Ubago y MARASMO, o la versión junto a Q'Lokura de su mayor éxito, en la cara, que acumula millones de escuchas en las plataformas de streaming.

'CUERPO' su álbum debut

En marzo de 2025 publicó su primer álbum de estudio, CUERPO. Un trabajo un compuesto íntegramente por ella que explora la relación entre las emociones y el propio cuerpo desde una mirada vulnerable y honesta. Este disco, con el que obtuvo el Premio Gardel a Mejor Nueva Artista el año pasado, la ha consolidado como una de las figuras con mayor proyección del pop en español.

A punto de publicar su segundo disco

A pesar de que haya pasado poco más de un año desde que lanzó CUERPO, el próximo 24 de julio saldrá a la luz Otra Que Arde, el segundo álbum de la artista. Este proyecto, del que ya conocemos canciones como La Locura, Angustia Existencial o Pecadora, se aleja de la faceta más íntima y emotiva de su debut y nos descubrirá a una Olivia Wald más explosiva y sin filtros.

Gira en España

Después de girar por Latinoamérica, Olivia Wald está lista para cruzar el charco y el próximo mes de septiembre actuará en España, donde presentará Otra Que Arde en directo. El 11 de septiembre se estrenará con el público español en la Sala Movistar Arena de Madrid y el 12 de septiembre actuará en la Sala Wolf de Barcelona. Las entradas ya están disponibles en Ticketmaster y BailaFM.