Los tres últimos sencillos de Repion han llegado en forma de colaboración. De Veintiuno a The Crab Apples , el dúo cántabro sigue explorando nuevas melodías junto a otros artistas. Su última fusión llega bajo el nombre Si no tienes ganas , esta vez junto a Despistaos .

Teresa y Marina, las hermanas Iñesta o la banda Repion, cada vez tienen más presencia dentro de la industria. Tanto es así que, aunque les haya costado 13 años, ya viven de su proyecto musical. Fueron teloneras de Amaral, se están recorriendo España presentando su álbum 201 con su gira de salas y, dentro de este frenesí, acaban de lanzar Si no tienes ganas, junto a Despistaos. La banda de Guadalajara también se encuentra en plena gira con numerosos sold outs a sus espaldas.

Los de Física o química siguen siendo la banda sonora de muchas generaciones; tanto es así que lo son de sus nuevas compañeras de sencillo: "Si se lo hubieran dicho a la Marina y Teresa adolescentes, no se lo habrían creído", han publicado en redes las de Cantabria.

Con un potente estribillo, "No quiero verte así por la mañana, no quiero que te quedes si no tienes ganas, no quiero verte así cuando amanezca, que venga lo que venga mientras te despiertas", Repion y Despistaos nos hablan del distanciamiento emocional y de las dudas que eso genera en una relación, donde, aun queriendo a la otra persona, te planteas si lo mejor es dejarla ir. Así lo expresan en una de sus líneas: "Ya encontrarás a alguien que se mate por ti, que arrime la mejilla y te haga feliz".

El tema está teniendo una gran acogida de los seguidores de ambas bandas. ¿Volverán a colaborar?, ¿será el próximo single de Repion otra colaboración? Tendremos que seguirles la pista para descubrirlo.