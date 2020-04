Rosalía en 'Lo de Évole': "Lo tenía todo listo para lanzar una canción para bailar pero no tenía sentido en este momento"

La pandemia del coronavirus ha transformado el paisaje, las rutinas y nuestra manera de relacionarnos. La situación nos ha obligado a paralizar la actividad, imponernos una distancia social y no queda otra que colmarse de paciencia hasta que podamos retomar, poco a poco, nuestros hábitos.

Así, ante un panorama con tanta incertidumbre y con las salas de baile y cientos de eventos musicales cancelados, Rosalía decidió dar un volantazo y cambiar los planes que tenia previstos para el pasado mes de marzo.

"Mi plan era sacar una canción para bailar y super agresiva en marzo. Era una colaboración y tenía el vídeo y todo hecho. Pero paré todo porque dije 'esto no tiene ningún sentido en este contexto, ni por cómo me siento ahora mismo ni por cómo se siente la gente", contó la cantante en su conexión con Jordi Évole.

El tema, que se trata de una colaboración "agresiva" que tenía grabado incluso el videoclip, no encajaba con las circunstancias actuales. La cantante decidió centrarse en "terminar" una idea que tenía en la cabeza y que terminó convirtiéndose en 'Dolerme', su último (e inesperado) lanzamiento.

"Me dediqué dos semanas a terminar esta canción con un productor a distancia, intentando sacarla lo antes posible porque lo sentía de corazón", dijo antes de cantar un par de estrofas ante la cámara.

CREACIÓN Y CONFINAMIENTO

La cantante asegura que aunque está lejos de su tierra natal, la música ocupa la mayor parte de sus horas de confinamiento. Rosalía asegura que dedica "unas siete horas diarias a escribir y arreglar temas" porque si no, siente que se aleja de las cosas que le gustan.

Para la catalana, "hacer música es fundamental" para su "salud mental". "Si no me muevo, si no bailo, si no canto, se me empieza a apagar la luz, yo lo noto", confesó en su charla en laSexta.

El periodista aprovechó para preguntarle por qué había publicado la oración del Padre Nuestro en sus redes sociales. "Rezo a mi manera. Lo puso porque mi abuela, cuando yo era pequeña y me quedaba a dormir con ella, me lo rezaba siempre antes de dormirme".