Doja Cat amenaza con dejar la música tras la polémica en su concierto de Paraguay: "Esta mierda no es para mí"

Doja Cat se ha convertido en una de las cantantes más exitosas de los últimos años gracias a la popularidad que ha ganado con temas como Say So, Woman o Kiss Me More.

Sin embargo, parece que en las últimas semanas su fama podría haberse vuelto contra ella: la intérprete estadounidense se ha visto envuelta en una disputa con sus fans tras su paso por Paraguay.

¿Qué pasó con Doja Cat en Paraguay?

Esta pasada semana Doja Cat tenía previsto actuar en la capital de Paraguay, en el festival de Asunción, junto a artistas de la talla de Foo Fighters, Machine Gun Kelly o la propia Miley Cyrus. A pesar de esto, el tiempo no acompañó y el evento terminó por ser cancelado el pasado miércoles debido a las fuertes lluvias que asolaron e inundaron parte de la ciudad.

Fueron entonces muchos los fans que, desolados por no poder ver actuar a sus cantantes favoritos, decidieron congregarse a las puertas del hotel en el que se alojaban los artistas. Muchos de ellos decidieron salir a saludar e incluso actuaron brevemente delante del público... excepto Doja Cat.

De hecho, la cantante incluso llegó a criticar duramente a sus fans con unas incendiarias declaraciones en Twitter que no sentaron nada bien a los cientos de seguidores del país latinoamericano: “Cuando me fui a la mañana siguiente, no había una sola persona fuera del hotel esperándome”, achacaba la rapera en sus redes sociales.

Ante estas palabras de su ídolo, fueron muchos los fans que saltaron en defensa y uno de ellos llegó a recordarle que habían pasado un día completo en el hotel, con el temporal aún candente, y ella ni siquiera había salido a saludarles: “Nunca saliste ni dijiste una palabra. ¿Y crees que iríamos de nuevo al día siguiente?”, escribió.

Una dura crítica a la que la cantante respondió con un tono muy condescendiente que terminó por agravar la situación: “Lamento haber pasado todo el tiempo preparándome ese día para el espectáculo que me he estado rompiendo el trasero todos los días para presentarles, pero que Dios los bendiga”.

Doja Cat podría dejar la música

Desde entonces, la intérprete de Say So ha desatado la polémica entre sus fans, que han cargado duramente contra ella por no tratarles con suficiente respeto. De hecho, algunos la han denominado como "enemiga de Paraguay", algo que tampoco le ha sentado bien a la rapera.

Así, cansada de tantas críticas y rumores en torno a su persona, la cantante declaraba que iba a dejar la música: "Dejo la música, tengo unas ganas que me muero de desaparecer y ya no necesito que crean más en mí. Todo está muerto para mí, la música está muerta, y soy tonta por pensar que estoy hecha para esto. Esto es una maldita pesadilla".

Este pasado viernes incluso llegó a asegurar que "esta mierda no es para mí, así que me voy. Cuídense. No tengo que concentrarme en nada porque renuncio". Además, también ha cambiado su nombre de Twitter a "renuncio" y se ha negado a hacer más declaraciones sobre el tema.