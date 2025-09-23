Doja Cat se pronuncia ante las críticas que señalan la portada de su nuevo álbum: “Gané por seguir mi corazón”

Doja Cat se pronuncia ante las críticas acerca la portada de su nuevo álbum: “Gané por seguir mi corazón” | Gtres

La artista de Kiss Me More ha dado todos los detalles de la simbología que rodea la potada de lo que será su siguiente trabajo discográfico. Sin embargo, la artista, ante las críticas, se ha defendido diciendo que no la pueden hacer "sentir mal" por la profundidad de su significado.

Doja Cat marca la cuenta atrás para lo que será su próximo trabajo Vie, un trabajo que saldrá a la luz el próximo 26 de septiembre. Hace unas horas, presentó la portada de su nuevo disco, donde la rapera estadounidense ha dado todos los detalles que giran en torno a su estética.

"Enamorarse es depositar la confianza en ti mismo y en los demás" comenzó la artista de Lose My Mind en su escrito en redes. La artista ha apostado por un paracaídas amarillo para representar "la curiosidad, la felicidad y la aventura". "Te lleva hacia nuevas experiencias y escenarios, dando un salto de fe y sin límites", afirma.

El árbol es una referencia clara a "la vida y la sabiduría", con unas ramas que aportan una "sensación de seguridad". "El dolor de la caída te enseña que esos rasguños se pueden curar. No tienes por qué caer al suelo", asegura. "El amor crece hacia arriba, pero lo más importante es que también crece hacia abajo. Son las raíces las que te mantienen firme" concluye en sus redes. Una portada con la que aporta una estética colorida en comparación a su trabajo previo Scarlet.

Doja Cat responde a las críticas

Aunque gran parte de su público afirma estar contento con la portada, hay voces que se han pronunciado afirmando que no les termina de convencer esta propuesta. "Me encanta la portada, pero ¿soy el único que piensa que esta versión no coincide con la atmósfera de las canciones que han sido lanzadas?", comentaba un usuario en redes.

Doja Cat ha optado por pronunciarse frente a quienes no conectan con su portada. "No puedes hacerme sentir mal por una portada con un significado visceral. La mejor armadura es el amor y la integridad. Perdono tus duras críticas, pero yo gané una vez más por seguir mi corazón. Si yo fuera tú, no lo haría", ha expresado en la red social ‘X’.

Lo que está claro es que Doja Cat se ha atrevido incluso a responder a quienes no les gusta su propuesta. "Te amo, pero esta portada no coincide con la estética del álbum, tal vez me acostumbre" decía un usuario en esta red social. La artista de Jealous Type se ha defendido diciendo que "es la portada perfecta".

Los temas de Vie y su gira por medio mundo

Entre los detalles que envuelven su proyecto, la artista ya avanzó su tracklist, donde aparece Jealous Type, tema que ya presentó el pasado mes de agosto. El tracklist de Vie es el siguiente:

Cards

Jealous Type

Aaahh Men!

Couples Therapy

Gorgeous

Stranger

All Mine

Take Me Dancing

Lipstain

Silly! Fun!

Acts of service

Make it up

Happy

One More Time

Come Back

Asimismo, la artista ya tiene anunciada varios conciertos con su tour mundial, donde recorrerá parte de Asia, Australia y Nueva Zelanda a partir del mes de noviembre.