Así suena 'Flores para Antonio', la emotiva canción de Alba Flores para su padre

Alba Flores ha estrenado la canción original de Flores para Antonio, el documental sobre Antonio Flores producido por la actriz. "Por fin puedo contestar al amor de mi padre con otra canción", ha escrito.

'Flores para Antonio': el emotivo consuelo de una hija en busca de respuestas

Europa FM

Madrid20/12/2025 15:26

Alba Flores tenía un reto pendiente: cantarle a su padre. Así se aprecia en el documental Flores para Antonio, donde la actriz rinde homenaje a Antonio Flores y explica cómo ha vivido su proceso hasta aceptar la muerte de su padre.

La canción original comparte título con la película y está compuesta por Alba Flores y Sílvia Pérez Cruz. Además, cuenta con los coros de Guillermo Furiase, Lolita y Rosario. "De una flor nace la otra / No se muere, sigue ahí / Pasa el tiempo, luego brota / La vida vuelve a salir", dice el estribillo.

"Y después de todo este proceso vital y de una película, por fin puedo contestar al amor de mi padre con otra canción", ha escrito la actriz sobre la canción en redes sociales. "Gracias, Sílvia Pérez Cruz, por hacer tu magia para que la niña que fui y la adulta que soy podamos cantarle juntas".

Y ha seguido: "Gracias, Guillermo Furiase, Lolita y Rosario, por acuerparme, arroparme y acompañarme para atreverme a hacer lo que nunca pensé que podría. Y gracias a Mansalva Films por hacer este vídeo mirándonos con los ojos del cariño".

Letra de 'Flores para Antonio', la canción original del documental homónimo

Una flor siempre es bonita

Puede ser un gran jardín

Lleno de flores que crecen solo para ti

Ahora calla y se marchita

Desde que no estás aquí

Llena de escarcha

Nos dejaron sin abril

-

De una flor nace la otra

No se muere, sigue ahí

Pasa el tiempo, luego brota

La vida vuelve a salir

Yo le digo que no, no, no

Que no le haga eso

Yo le digo que no, no, no, no

Pero yo le digo que no, no, no, no

Que no le haga eso

Yo le digo que no, no, no, no.

Buscando la puerta de ayer

-

Y esa flor ya no es la misma

(No, no, no)

Ha perdido su raíz

Busca la puerta donde estaba su jardín

-

De una flor nace la otra

No se muere, sigue ahí

Pasa el tiempo, luego brota

La vida vuelve a salir

Pero yo le digo que no, no, no

Que no le haga eso

Pero yo le digo que no, no, no, no

Pero yo le digo que no, no, no, no

Que no le haga eso

Yo le digo que no, no, no, no

Buscando

(Búscalo, búscalo)