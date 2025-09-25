Doja Cat sorprende al anunciar una colaboración en 'Vie': "No sería un álbum de Doja Cat sin esta colaboración"

La idea que teníamos es que Vie, el nuevo álbum de Doja Cat que sale este viernes 26 de septiembre, sería un álbum sin colaboraciones. Un disco únicamente la voz de la cantante.

Así nos lo hizo creer la propia artista cuando compartió en redes el tracklist del álbum. 15 canciones y ningún artista invitado.

Sin embargo, la realidad es otra. "El álbum tiene una gran colaboración", sorprendió este miércoles Doja Cat durante la presentación de su nuevo trabajo en iHeartRadio. "No sería un álbum de Doja Cat sin esta colaboración", aseguró sobre la participación de SZA en la canción Take Me Dancing, con una duración de 3:44 minutos.

La canción, de la que no hemos podido escuchar ningún adelanto, viene acompañada de un videoclip compartido el pasado 16 de septiembre. En él se ve a la cantante correr vestida de novia por lo que parece un desierto de Estados Unidos. En las imágenes no aparece SZA pero, después de esta sorpresa de última hora, todo puede pasar.