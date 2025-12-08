Don Omar prepara un gran concierto en España en 2026 antes de su despedida

Según informa Europa Press, 'El Rey del Reguetón' estaría ultimando un gran show en España antes de su retirada definitiva de los escenarios.

El cantante Don Omar tiene previsto dejar los escenarios este 2026, y parece que no será sin un último concierto a lo grande en España.

El conocido como 'El Rey del Reggaeton' está ultimando un concierto en nuestro país para el año que viene, según han explicado a Europa Press fuentes que conocen de primera mano los preparativos.

Y esta podría ser una de las últimas oportunidades para ver a Don Omar en directo, ya que en una entrevista reciente adelantó que 2026 podría ser el año de su retirada, tras una última gira. En sus shows antes de decir adiós no podrán faltar temas de éxito como Danza Kuduro, Dale Don y Morena, entre los hits de una larga lista.

Un última gira de éxito

La noticia de que España está en su radar para un gran concierto llega después de conocer esa gran gira que planea el puertorriqueño por Estados Unidos, México y Canadá, en la que el artista ha logrado llenos totales y una respuesta abrumadora del público, consolidando uno de los recorridos más celebrados de su carrera reciente.

En el último año, el intérprete de Salió el sol recibió el Premio Icono Global de Premio Lo Nuestro, entre otros reconocimientos. A lo largo de su trayectoria suma, además, tres Latin Grammy, 20 Premios Billboard y 19 premios Lo Nuestro, así como varias nominaciones a galardones internacionales como los MTV Video Music Awards.

A sus 47 años y con más de 25 de carrera, Don Omar, cuyo nombre real es William Omar Landrón, es responsable de éxitos como Virtual Diva, Guaya Guaya y Ojitos Chiquitos, entre otros 'himnos' que han marcado a varias generaciones y las fiestas de todas partes del mundo.