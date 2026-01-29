Ticketmaster anuncia una solución sobre la reventa ilegal de entradas para los conciertos de Ariana Grande

La reventa ilegal de entradas está siendo uno de los mayores problemas de la música en directo.

En una época en la que los conciertos están más de moda que nunca y los precios no son demasiado asequibles ya desde la venta oficial, la reventa complica aún más la situación por los precios inflados sin límites.

De ello se han hecho eco artistas como Olivia Dean y Louis Tomlinson, que han intentado cambiar las reglas del juego, además de la ARMY de BTS, que ha tomado medidas contra aquellos vendedores de entradas de conciertos desde canales no oficiales. Y Ariana Grande también se pronunció al respecto cuando sus fans se enfrentaron al mismo problema tras la venta de su The Eternal Sunshine Tour.

La intérprete de God is a Woman luchó desde el primer momento para revertir esta situación, y así lo compartió en redes sociales: "Me han informado de lo que ha estado sucediendo con los revendedores de entradas secundarios y, por supuesto, estoy increíblemente molesta por ello".

"Mi equipo y yo lo vemos y que me importa mucho y que haremos y estamos haciendo todo lo que podemos. Os quiero mucho y gracias por vuestra paciencia y comprensión", dijo Grande, asegurando que estaban buscando una solución para que sus fans no tuvieran que gastar tanto dinero en esas entradas vendidas para una preventa injusta.

Ahora, Ticketmaster empieza este 2026 moviendo ficha e intentando solucionar el problema para The Eternal Sunshine Tour de Ariana Grande.

Ticketmaster identifica y soluciona el problema

"El octubre pasado colaboramos con la gira para cancelar una parte de las entradas que se identificaron como infractoras de nuestras condiciones de compra", ha contextualizado la tiquetera.

Y ahora están más cerca de una solución para los fans: "Nuestro objetivo es garantizar que esas entradas se reemitan directamente a los fans mediante un proceso de solicitud que comenzará en febrero".

Este proceso será "para ayudar a garantizar que [las entradas] no vayan a parar a actores malintencionados". Para ello, los interesados pueden "enviar tu solicitud": "Si puede ser atendida, tu tarjeta de crédito se cargará automáticamente y recibirás un correo electrónico de Ticketmaster con más instrucciones".

No obstante, inscribirse no garantiza conseguir entradas: "Aunque la mayoría de las selecciones serán aleatorias, daremos prioridad a los fans que no hicieron nada incorrecto, pero a quienes se les cancelaron entradas de reventa debido a que el vendedor incumplió nuestras condiciones".

La gira Eternal Sunshine, con 36 fechas programadas para el verano de 2026 en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, comienza el 6 de junio de 2026 en Oakland, California. Se extenderá hasta el 6 de agosto y finalizará en Londres, Inglaterra. Y parece que sus fans podrán disfrutar de los conciertos de una manera más justa gracias al movimiento de Ticketmaster.