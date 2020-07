Don Patricio nos provoca un 'Cambio de Temperatura' en su nuevo tema con Aissa

Termina julio y Don Patricio revienta los termómetros con su nuevo tema ' Cambio de Temperatura' junto a Aissa . Piscinas, pistolas de agua y mucho flow para sobrellevar este calor infernal. Y tú, ¿ya te has refrescado? [Vídeo + Letra]

Como el 'Contando Lunares' del verano pasado, este año es 'Pa' toda la vida' uno de los temas más radiados en lo que llevamos de 'nueva normalidad'. Pero Don Patricio tiene ganas de más y quiere copar las listas de éxitos, esta vez con su nueva apuesta junto a Aissa, 'Cambio de temperatura'.

Entre dunas, en la piscina o en una party en el mar, Don Patricio y Aissa nos proponen pasar "un verano to' high" contrarrestando el calor con "rimas" 'fresquitas' " de reguetón ". Un tema pegadizo y bailable para este verano 2020 en el que el flow y buen rollito de Don Patricio nos hacía ya mucha falta.

NUEVO DISCO DE DON PATRICIO

El cantante nos explicaba hace poco en Europa Home Date que ha estado aprovechando el confinamiento para componer, aunque de cara al nuevo disco tendrá que descartar algún tema. "A lo mejor me quedaré con 3, pero me he hecho más de 20 canciones", aseguraba.

VUELTA A LOS ESCENARIOS

Además, durante la misma entrevista con nuestra compañera Cristina Merino en Europa Home Date, Don Patricio se mostraba pesimista en cuanto a los bolos de este verano, y lo cierto es que de momento el artista canario no tiene fechas próximas cerradas para cantar en directo.

"Yo no creo que este año se vuelvan a hacer conciertos porque este virus tiene un contagio tan grande que a poco que metas mucha gente ya se va a contagiar alguien. Y eso no se puede permitir", nos contaba, para luego añadir que se pueden hacer "conciertos en streaming, con aforo muy reducido… Pero eso es para un tipo de artista muy concreto porque hay artistas que tienen un caché y un coste de producción para su directo que no lo pueden pagar con 400 entradas", comentaba.

LETRA DE 'CAMBIO DE TEMPERATURA' DE DON PATRICIO Y AISSA

Ah

Lucas-loco, yeah, Lucas-loco, yeah-eah

Suban los termómetros

Aissa, ah

Don Patricio, mami

Dice

Girla

Cambio de temperatura (Ah-ah)

Mi herma, qué calor, ey

Me presento, tu gitano de color

Yo tengo rima' prima' pa' tu reggaetón

Si te pegas a mí que sea sin el pantalón (Epa, ¿ah?)

Cambio de temperatura

Oh, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?

Soy canario, pio-pio, canarión

Yo traigo rima' fresca' pa' tu reggaetón

'Tamo todo' vacilando bajo el mismo sol (Uh)

Sarita está saliendo con Dolores (Seca)

El bikini de lunare' se lo pone

Vamo' a quedar a hacer bote en el pole (Ah)

Pa' baja', meterle como se supone (Ah, ah)

Pa' que piense' en subir de nivel (Oye)

Nos pasamo' un verano to' high (Ajá)

Porque aunque ya no lo ve estamo' bien (Ah, ah)

Solo extraño su piel y el calor por la night (Night)

Tú ya piensa' en subir de nivel (Sube, sube)

Nos pasamo' un verano to' high (To' high)

Que aunque ya no lo ve estamo' bien (Ah)

Solo extraño su piel

Cambio de temperatura

Oh, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?

Soy canario, pio-pio, canarión

Yo traigo rima' fresca' pa' tu reggaetón (Ah, ah)

'Tamo todo' vacilando bajo el mismo sol (Todos, todos, ah)

Cambio de temperatura (Ah-ah)

Mi herma, qué calor, ey (Calor)

Me presento, tu gitano de color

Yo tengo rima' prima' pa' tu reggaetón

Si te pegas a mí que sea sin el pantalón (Sin el panta-Sin el pantalón)

Dale, arrebátate (Oh), dámelo así (Oh)

Toca la' palma' que (Baila), báilame el beat (Oh)

Manténme ese nivel (Ese), hazme feliz

Y luego márchate (Eh), rómpeme en mil (Uh), rómpeme en mil

Creo que me va a matar

Tiene el color que no tiene las demás (Mmm, tiene)

Frigo, primo, no, no, el bar

(Con el calor ella se vuelve más sensual)

Eh

Ante' que piense' en subir de nivel

Nos pasamo' un verano to' high

Porque aunque ya no lo ve estamo' bien

Solo extraño su piel y el calor por la night (Ah)

Tú ya piensa' en subir de nivel (Sube, sube)

Nos pasamo' un verano to' high

Que aunque ya no lo ve estamo' bien

Solo extraño su piel (Ah)

Cambio de temperatura

Oh, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?

Soy canario, pio-pio, canarión

Yo traigo rima' fresca' pa' tu reggaetón (Ah, ah)

'Tamo todo' vacilando bajo el mismo sol (Todos, todos, ah)

Cambio de temperatura (Ah-ah)

Mi herma, qué calor, ey (Calor)

Me presento, tu gitano de color

Yo tengo rima' prima' pa' tu reggaetón

Si te pegas a mí que sea sin el pantalón

Mera, de la playa a la montaña, loco

Un saludito pa' Rogel

Desde el mar hasta tu mesa

Oh Fuck We Nice, habibi

38910

Lucas, loco

Ah

