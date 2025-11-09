Dua Lipa arrasa con una versión de Miranda! en su segunda noche en Buenos Aires

El ya amplísimo repertorio de Dua Lipa convierte el Radical Optimism Tour en un auténtico espectáculo aunque lo curioso es que uno de los momentos más esperado de sus conciertos no tiene que ver con su discografía.

La cantante británico albanesa ha decidido hacer una versión de una canción de un artista local en cada una de sus paradas y, desde el inicio de la segunda fase del tour —el 17 de marzo de 2025 en Melbourne—, no ha dejado de sorprender con los temas elegidos para este momento. De ahí la expectación que genera.

Su primera noche en Buenos Aires, este viernes 7 de noviembre, dejó un gran sabor de boca al público porteño a elegir De Música Ligera de Soda Stereo, y en su concierto de este sábado 8 de noviembre no se ha quedado atrás.

Dua Lipa eligió la canción Tu Misterioso Alguien de Miranda! para cantar ante las más de 80.000 personas que acudieron a verla en el Estadio River Plate.

"Encontré una canción de un grupo que ahora me encanta. Esta noche vamos a cantar Tu Misterioso Alguien de Miranda!", dijo ante un público entregado que ya había oído rumores sobre la versión de Dua Lipa planeaba para esa segunda noche.

La reacción de Miranda! a la cover de Dua Lipa

La cover de Dua Lipa fue muy celebrada para el público y también por el grupo, que reconoció en X estar en "shock total" tras escuchar a la cantante de Houdini interpretar su éxito de 2010.

"La versión que ni siquiera nos animamos a soñar 🥹❤️", apuntaron en Instagram al compartir el vídeo completo de la celebrada actuación.

Dua Lipa se despidió este sábado del público argentino con los ojos puestos en Santiago de Chile, donde actúa los días 11 y 12 de noviembre. Sus siguientes paradas son Brasil, Perú, Colombia y México, donde el 5 de diciembre celebrará el último concierto en el Estadio GNP Seguros de CDMX.