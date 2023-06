Miranda! habla del supuesto plagio que les hizo Harry Styles: "Es un ritmito, no somos ni los primeros ni los últimos en utilizar esos sonidos"

Sus canciones han sonado a ambos lados de Atlántico. Miranda! visita el estudio para celebrar con los Cuerpos Especiales sus 20 años de carrera.

Acaban de estrenar un disco de colaboraciones en el que revisitan sus grandes éxitos junto a grandes voces de la canción hispana y latina. Andrés Calamaro, Lali Espósito, María Becerra, Sofía Reyes o Emilia Mernes no han querido perderse la oportunidad de trabajar con ellos. "Teníamos una lista de 18 canciones pero se hizo con los que pudieron, es una cuestión de agendas. Britney Spears nos dejó tirados", bromean.

Para este proyecto pusieron una condición: no colaborar con alguien con el que ya hubiesen trabajado. Con Lali Espósito, por ejemplo, habían cantado en directo pero no habían tenido la ocasión de grabar. Ahora se unen en Yo te Diré. "La colaboración, de hecho, la grabamos aquí en Madrid el año pasado", comentan.

"A Calamaro lo conocemos porque compartimos productor. Nos cruzamos un par de veces y fue buena onda", dicen sobre su unión con el músico. Cada canción del disco viene, además, con un videocip grabado en una habitación de hotel diferente. "El acompañamiento visual es una especie de película bizarra", explican.

Iggy Rubín no ha podido no destacar el sospechosísimo parecido de la intro de As it Was, tema de Harry Styles, con una de las canciones más míticas de Miranda!, El Profe. Cuando Styles estrenó el tema, los seguidores de los argentinos se volvieron locos. "Hablé con él pero no me respondió, nos está ghosteando. No sabe la que le espera, nosotros tampoco", dicen, de broma. "Es un ritmito, no somos ni los primeros ni los últimos en utilizar esos sonidos", aseguran.

¡De Argentina a Cuerpos Especiales!