Dua Lipa estrena 'Houdini', un tema disco pop con aires psicodélicos

Es el primer álbum de su tercer álbum de estudio y la primera piedra de su nuevo camino en una industria musical en la que pocas opciones hay si no quieres reinventarte o morir.

Aun así, Houdini no supone una apuesta demasiado arriesgada. Dua Lipa no iba a pasar por alto el tremebundo éxito de su disco Future Nostalgia y parece que ha cogido la fórmula mágica y le ha añadido una pizca de psicodelia. Llega producida por Tame Impala y Danny L.Harle con un aire disco y bien de sintetizadores, que parece se que se han convertido en el sello de la artífice de éxitos como Don't Start Now o Physical.

Houdini se presenta como el primer vistazo de lo que será su nuevo disco, pero no es el único estreno de este año. Dua Lipa fue la responsable de la canción principal de la banda sonora de Barbie, Dance the night, cuyo videoclip terminaba con una bola de discoteca hecha añicos en el suelo. Entonces todo fueron rumores y teorías sobre un cambio de rumbo en su sonido que no ha sido tal. Sea como sea, Dua Lipa ha entrado en su nueva era y lo ha hecho con nuevos tonos rojizos en el pelo, coreografías mejoradas y un estilo marcado por su ya formada personalidad.

Letra de 'Houdini' de Dua Lipa

Okay

Mmm

I come and I go

Tell me all the ways you need me

I'm not here for long

Catch me or I go Houdini

I come and I go

Prove you got the right to please me

Everybody knows

Catch me or I go Houdini

Time is passing like a solar eclipse

See you watching and you blow me a kiss

It's your moment, baby, don't let it slip

Come in closer, are you reading my lips?

They say I come and I go

Tell me all the ways you need me

I'm not here for long

Catch me or I go Houdini

I come and I go

Prove you got the right to please me

Everybody knows

Catch me or I go Houdini

If you're good enough, you'll find a way

Maybe you could cause a girl to change ([?])

Do you think about it night and day?

Maybe you could be the one to make me stay

Everything you saying, it's sounding so sweet

But do you practice everything that you preach?

I need something that'll make me believe

If you got it, baby, give it to me

They say I come and I go

Tell me all the ways you need me

I'm not here for long

Catch me or I go Houdini

I come and I go (I come and I go)

Prove you got the right to please me

Everybody knows ([?])

Catch me or I go, Houdini

If you're good enough, you'll find a way

Maybe you could cause a girl to change [?]

Do you think about it night and day?

Maybe you could be the one to make me stay

Oh, oh, oh

Ooh, ooh, ooh, ooh

I come and go

Tell me all the ways you need me

I'm not here for long

Catch me or I go Houdini

I come and I go (I come and I go)

Prove you got the point to please me

Everybody knows ([?])

Catch me or I go Houdini

Houdini

Catch me or I go Houdini