Dua Lipa interpreta 'Tu falta de querer' en Chile y recibe el agradecimiento de Mon Laferte

Soda Stereo, Miranda!... Dua Lipa está arrasando con los intérpretes locales a los que versiona en cada uno de sus conciertos del Radical Optimism Tour por Latinoamérica. Y Chile no podía ser menos.

Y es que ya es por todos conocidos que en los conciertos de la autora de Illusion siempre hay una parte sorpresa en la que la artista interpreta una canción de un cantante local, algo que genera muchas expectativas con cada show.

Su público chileno esperaba con ansias este momento, y Dua Lipa volvió a impresionar a sus fans. "Elegí una canción que me encanta pero que me rompe el corazón cada vez que la escucho", introdujo la diva del pop, para poco después desvelar que se trataba de Tu falta de querer, de la artista chilena Mon Laferte.

Esta cantante y compositora chilenomexicana es conocida por temas como Amárrame, Antes de ti y Mi buen amor, y se ha convertido en la artista chilena con más nominaciones en una sola edición de los Latin Grammy, con cinco en 2017.

Una gran ovación sacudió el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, de Ñuñoa. Y la británica interpretó el tema a pie de micro, a la par que todos los espectadores.

La respuesta de Mon Laferte

El video de la actuación no tardó en hacerse viral por redes sociales, donde fue muy alabado. Pero, además la propia Mon Laferte se ha pronunciado sobre este homenaje que le ha hecho Dua Lipa en directo.

"Dua Lipa, te amo", le ha expresado a través de la red social X, expresando su cariño y agradecimiento por el gesto de la diva del pop.