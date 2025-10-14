Dua Lipa presume con sus fans de certificado oficial en español

Que Dua Lipa ama España no es ningún secreto. La artista visita en su tiempo libre ciudades como Madrid, Barcelona, Ibiza, Menorca y Mallorca siempre que tiene la oportunidad, y muestra el cariño por nuestro país siempre que puede.

Pero parece que su nivel de amor ha saltado al siguiente nivel: en plena gira del Radical Optimism World Tour, la artista no duda en estudiar y el español es una de las materias en las que se está esforzando la británica.

Y es que Dua Lipa nos ha sorprendido estos años con sus nociones de español, tanto hablado como cantado. Cabe recordar que la artista se atrevió a interpretar dos covers en nuestro idioma: Héroe de Enrique Iglesias y Me gustas tú de Manu Chao.

Ahora la intérprete de Illusion ha compartido con sus seguidores que acaba de obtener un certificado oficial en lengua española. Tal y como ha dejado ver en Instagram, da clases con una profesora nativa en esta idioma, a la que ha felicitado tras conseguir aprobar el examen.