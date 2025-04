Dua Lipa versiona 'Royals' de Lorde en su concierto en Nueva Zelanda

Dua Lipa juega con el efecto sorpresa en cada uno de sus conciertos en el Radical Optimism tour al interpretar una canción de un artista nativo del país donde actúa, y en cada uno de sus shows no solo los presentes están muy pendientes, sino todo el mundo desde redes sociales.

Después de numerosos conciertos en Melbourne y Sydney en Autralia, donde la artista se atrevió con temas como Torn, Highway to Hell y Can’t Get You out of My Head de intérpretes locales, este 2 de abril, la cantante ha deleitado a los espectadores de su primer concierto en Auckland (Nueva Zelanda) con una versión de Royals, de la artista Lorde.

Este famoso tema dio a conocer a la neozelandesa de manera internacional y la intérprete de One Kissha versionado el tema a pie de micro con la sensualidad que la caracteriza e interpretando una pequeña coreografía junto a coros y guitarristas.

Una vez más, Dua Lipa ha hecho propia la famosa canción, y ha homenajeado la tierra donde ha actuado, recibiendo la ovación de sus espectadores.