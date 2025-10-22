Edurne se adelanta a Mariah Carey y anuncia su primer álbum navideño

Cada 1 de noviembre, Mariah Carey publica un vídeo para despedir Halloween y dar la bienvenida a la Navidad al ritmo de All I Want for Christmas Is You, el villancico moderno más popular. Sin embargo, Edurne se ha adelantado a la 'reina' de esta festividad al anunciar su primer álbum navideño.

El nuevo trabajo de la artista madrileña se titula Navidad junto a ti y verá la luz el 21 de noviembre. "Estoy superfeliz de anunciaros que llega mi primer disco navideño. Llevo muchos meses trabajando en él y dándole forma, y estoy segura de que os va a encantar", ha escrito Edurne en sus redes sociales.

El disco incluirá "muchos temas inéditos, algún cover y alguna sorpresa" que desvelará próximamente. ¿Quizás se refiere a posibles colaboraciones? En unos días, la cantante iniciará la preventa del CD, del vinilo y de una edición en casette muy limitada. "¿Preparados para la Navidad? Para los que hagáis el pre-order tendréis un pack de postales navideñas exclusivas", ha informado.

Esta no es la primera vez que Edurne se sumerge en el espíritu navideño. En 2020, publicó la canción Siempre es Navidad junto a ti, un tema que la artista ha recuperado para anunciar su disco a través de Instagram, ya que ambos comparten un título parecido. Pocos años después, en 2023, la artista estrenó un nuevo villancico, Dime Navidad. ¿Estarán ambas composiciones incluidas en su nuevo álbum?