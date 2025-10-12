Efecto Pasillo tira de parodia en 'Oro y diamantes', la canción que adelanta su próximo álbum

Efecto Pasillo mezcla el humor con la crítica social en Oro y diamantes , su nuevo sencillo. En el videoclip, los integrantes de la banda se rodean de lujos para reírse de la superficialidad y las apariencias.

Efecto Pasillo estrena su nueva canción, Oro y diamantes, como un adelanto del que será su próximo álbum de estudio. Con él, el grupo continúa siendo fiel a su estilo musical entre el pop rock y la música latina.

En este tema, los miembros de la banda canaria critican la hipocresía y la superficialidad del "mundo elegante": "Oro, diamantes, Lambos, Ferraris / Mundo vacío, humo en el aire / Todos se callan, todos lo saben / Demasiado número y muy poco arte", dice el estribillo. Como contraposición el lujo, Efecto Pasillo pone en valor "lo que pasa en nuestras calles de verdad".

Para el videoclip, el grupo cuenta con cuatro miembros del espacio cultural Abubukaka. Los humoristas aparecen en la mitad del vídeo para cortar la canción y criticar Oro y diamantes a modo de parodia: "Pero ¿esto qué es? Esta gente siempre ha cantado a la comida, a la lluvia... ¿y ahora qué están haciendo? ¿Sátira? Llevamos nosotros 20 años haciendo crítica social para defender a los canarios ¿y se meten en nuestro terreno?", dicen.

"Nos hemos divertido muchísimo haciendo esta canción y este clip, y ha sido un lujazo tremendo tener con nosotros a Abubukaka para contarles esta historia", ha escrito la banda en sus redes sociales. "Esperamos que les guste y si no, no pasa nada, lloraremos las penas en nuestro Ferrari".

Letra de 'Oro y diamantes'

Eres un fenómeno en el arte de mentir

Eres un filósofo. Un maestro de la vida.

Vas vendiendo por ahí trucos para ser feliz

Vas haciéndonos creer en tu "falsología"

-

Dime qué tiene que ver eso

Con lo que pasa en nuestras calles

Te quieres comer todo el queso

Pero este gato te robó tu baile

-

Oro, diamantes, Lambos, Ferraris

Mundo vacío, humo en el aire

Todos se callan, todos lo saben

Demasiado número y muy poco arte

Voy a dispararte y reiniciarte el corazón

Oro, diamantes, Lambos, Ferraris

Mundo vacío, humo en el aire

Voy a dispararte y reiniciarte el corazón

-

Eres un romántico con la conciencia de un robot

Eres un doctor recetando fantasías

Solo la alcancía llena de tristeza

Tienes la destreza de creerte tu mentira

-

Dime qué tiene que ver eso

Con lo que pasa en nuestras calles de verdad

Te quieres comer todo el queso

Pero a este gato no lo engaña nadie

-

Eres un fenómeno en el arte de mentir

Eres un filósofo. Un maestro de la vida.

Vas vendiendo por ahí trucos para ser feliz

-

Oro y diamantes

Mundo elegante

Todos se callan

Todos lo saben