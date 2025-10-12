Efecto Pasillo tira de parodia en 'Oro y diamantes', la canción que adelanta su próximo álbum
Efecto Pasillo mezcla el humor con la crítica social en Oro y diamantes, su nuevo sencillo. En el videoclip, los integrantes de la banda se rodean de lujos para reírse de la superficialidad y las apariencias.
Efecto Pasillo estrena su nueva canción, Oro y diamantes, como un adelanto del que será su próximo álbum de estudio. Con él, el grupo continúa siendo fiel a su estilo musical entre el pop rock y la música latina.
En este tema, los miembros de la banda canaria critican la hipocresía y la superficialidad del "mundo elegante": "Oro, diamantes, Lambos, Ferraris / Mundo vacío, humo en el aire / Todos se callan, todos lo saben / Demasiado número y muy poco arte", dice el estribillo. Como contraposición el lujo, Efecto Pasillo pone en valor "lo que pasa en nuestras calles de verdad".
Para el videoclip, el grupo cuenta con cuatro miembros del espacio cultural Abubukaka. Los humoristas aparecen en la mitad del vídeo para cortar la canción y criticar Oro y diamantes a modo de parodia: "Pero ¿esto qué es? Esta gente siempre ha cantado a la comida, a la lluvia... ¿y ahora qué están haciendo? ¿Sátira? Llevamos nosotros 20 años haciendo crítica social para defender a los canarios ¿y se meten en nuestro terreno?", dicen.
"Nos hemos divertido muchísimo haciendo esta canción y este clip, y ha sido un lujazo tremendo tener con nosotros a Abubukaka para contarles esta historia", ha escrito la banda en sus redes sociales. "Esperamos que les guste y si no, no pasa nada, lloraremos las penas en nuestro Ferrari".
Letra de 'Oro y diamantes'
Eres un fenómeno en el arte de mentir
Eres un filósofo. Un maestro de la vida.
Vas vendiendo por ahí trucos para ser feliz
Vas haciéndonos creer en tu "falsología"
-
Dime qué tiene que ver eso
Con lo que pasa en nuestras calles
Te quieres comer todo el queso
Pero este gato te robó tu baile
-
Oro, diamantes, Lambos, Ferraris
Mundo vacío, humo en el aire
Todos se callan, todos lo saben
Demasiado número y muy poco arte
Voy a dispararte y reiniciarte el corazón
Oro, diamantes, Lambos, Ferraris
Mundo vacío, humo en el aire
Voy a dispararte y reiniciarte el corazón
-
Eres un romántico con la conciencia de un robot
Eres un doctor recetando fantasías
Solo la alcancía llena de tristeza
Tienes la destreza de creerte tu mentira
-
Dime qué tiene que ver eso
Con lo que pasa en nuestras calles de verdad
Te quieres comer todo el queso
Pero a este gato no lo engaña nadie
-
Eres un fenómeno en el arte de mentir
Eres un filósofo. Un maestro de la vida.
Vas vendiendo por ahí trucos para ser feliz
-
Oro y diamantes
Mundo elegante
Todos se callan
Todos lo saben