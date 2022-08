Elton John canta en directo 'Hold Me Closer', su nuevo dúo con Britney Spears

Elton John y Britney Spears lanzan 'Hold Me Closer' // Instagram @eltonjohn

Cuando Elton John mezcló varios de sus hits dándoles un toque discotequero en Cold Heart consiguió un nuevo exitazo. Por supuesto, la incorporación de Dua Lipa a este nuevo tema le dio mucho impulso para escalar en las listas de éxitos.

Ahora, el artista británico de 75 años repite fórmula con Hold me closer, un tema del que utiliza su canción Tiny Dancer para el estribillo y del tema The One para los versos. Tal como ocurrió en Cold Heart, también ha contado con una artista femenina para cantar a dúo, en esta ocasión Britney Spears.

A pesar de que el estreno está previsto para el viernes 26 de agosto, Elton John ha querido regalar un pequeño adelanto en directo durante un DJ set en el restaurante La Guerité, en Cannes, Francia. Precisamente en este sitio cantó Cold Heart en directo hace justo un año, como si se tratara de una tradición o de una superstición para asegurar el éxito (aunque esto último a Elton John no le hace).

El regreso de Britney Spears a la música

Este estreno es realmente especial ya que supone el regreso de Britney Spears a la música después de seis años y, lo que es más importante, una vez se ha deshecho de la tutela legal por parte de su padre, de la que le ha costado librarse 13 años.

El último lanzamiento de Spears hasta la fecha es Slumber Party, publicado en 2016 y single principal de su ultimo álbum de estudio, Glory. De hecho, en el rodaje del videoclip de Slumber Party fue donde conoció al bailarín Sam Asghari, que actualmente es su marido.