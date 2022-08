Elton John confirma la nueva versión de 'Tiny Dancer' en colaboración Britney Spears, que se llamará 'Hold Me Closer'

Después de darse el sí, quiero con Sam Ashgari, Britney Spears vuelve a dar un paso más en la recuperación de su propia vida.

La artista, que llevaba 13 años bajo la tutela de su padre, ha vuelto a tener la autonomía que le impedía grabar nueva música sin el consentimiento de Jamie Lynn Spears. Pero no solo estaba atada de pies y manos en el terreno laboral.

Tampoco podía viajar sola, ni comprarse ropa, ni utilizar el teléfono móvil cuando le viniera en gana. Además, en su desgarrador testimonio durante el proceso judicial Spears llegó a manifestar que fue medicada con litio en contra de las indicaciones médicas.

Ahora, gracias a la victoria en los Tribunales, la artista ha comenzado a rehacer su vida. Después de celebrar su boda con el bailarín Sam Ashgari rodeada de amigas y seres queridos, Britney Spears quiere volver al trabajo que le dio la fama mundial: la música.

El regreso de Britney Spears de la mano de Elton John

La cantante grabará su primer tema musical en seis años junto a una de las leyendas musicales vivas más importantes de la música: el mismísimo Elton John.

El músico y la diva pop grabarán una nueva versión del tema Tiny Dancer, que forma parte del álbum de 1972 Madman Across the Water. Además, no se llamará Tiny Dancer: el dúo entre Spears y Elton John se ha rebautizado como Hold Me Closer. El propio John ha confirmado los rumores en su cuenta de Instagram compartiendo el mencionado título.

Esta reedición llega 30 años después del estreno de la versión original y según las informaciones de Page Six estaría siendo producida por el galardonado Andrew Watt, productor habitual de estrellas de la talla de Justin Bieber, Pearl Jam o Miley Cyrus.

Hold Me Closer será el primer tema oficial de Britney Spears desde que lanzase en 2016 Slumber Party, single principal de su ultimo álbum de estudio, Glory. De hecho, en el rodaje de Slumber Party fue donde conoció al bailarín Sam Asghari, que actualmente es su marido.