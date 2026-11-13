La emoción de Rosalía detrás de las cámaras al coronarse en los Latin Grammy 2026

Rosalía sigue celebrando cada premio como si fuese el primero y en los Latin Grammy se emocionó al recoger el premio Álbum del Año por LUX.

La cantante catalana recibió seis reconocimientos por su cuarto álbum de estudio y cuando llegó el momento de recibir el último, que le entregó el cantante Juanes, no pudo evitar emocionarse.

"Cuando empezaba mi carrera eras de las primeras personas en mi espectáculo, cuando solo había 100 personas en una sala en Madrid, me ayudaste mucho y te lo agradezco de corazón", dijo al intérprete de La camisa negra con lágrimas en los ojos.

La cantante, que abrió la gala con una actuación para enmarcar, no quiso contener su emoción por el que ya es el tercer Latin Grammy a Álbum del Año de su carrera y subió al escenario entre lágrimas, que no fue capaz de contener hasta el final del discurso cuando lanzó un bonito mensaje de esperanza.

"Este álbum significa luz en latín así que por más luz en el mundo ojalá", apuntó la intérprete que volvió a emocionarse una vez que abandonó el escenario.

"Estoy en shock aún", dijo a las cámaras de la Academia Latina de la Grabación con los ojos marcados por las lágrimas. "Había compañeros que han hecho discazos. Milo... Ca7riel y Paco Amoroso... Mon... Así que muchas gracias", señaló fundiéndose en un abrazo con el entrevistador.

Rosalía ya había recibido antes el Latin Grammy al Álbum del Año. En 2019 lo hizo por El Mal Querer y en 2023, por MOTOMAMI. A los dos los mencionó durante su discurso. "Si El mal querer fue un sueño o MOTOMAMI fue una apuesta, LUX ha sido un salto al vacío", señaló en la gran noche de LUX.