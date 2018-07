Enrique Iglesias estrena el videoclip de 'Noche y de día' con polémica incluida

Después del éxito de Bailando, Enrique Iglesias estrenó hace unos meses el siguiente single de su álbum Sex and Love, Noche y de día. Ahora ha lanzado el videoclip oficial de la canción en la que también participan el catalán Juan Magan y el puertorriqueño Yandel y que fue rodado en Galicia.

Desde el momento de su estreno, el videoclip ya se ha visto envuelto en polémica, ya que la Axencia de Turismo de Galicia ha pagado a Universal Music Spain alrededor de 300.000 euros por el hecho de que lugares de la región gallega aparecieran en el videoclip y se considerara una actividad de 'promoción turística' para acercar Galícia al gran público. Pero, finalmente, en el video, aunque sí se especifíca con un rótulo que se trata de Galicia, solo aparecen lugares de la autonomía en menos de un minuto de los cuatro que tiene el vídeo. A parte, la mayoría de planos de paisajes aparecen solamente al principio y final del vídeo y sin música, cosa que puede comportar que algunos medios lo corten.

El protagonismo del vídeo, dirigido por Alejandro Pérez, responsable de Bailando, se lo lleva lo de siempre en los vídeos de Enrique Iglesias: fiesta, chicas con poca ropa y él mismo cantando con la mirada perdida. Eso sí, la fiesta grabada en el monasterio de Carboeiro, aunque no se sepa. También aparecen lugares como la playa de As Catedrais, la Catedral de Santiago o Cidade da Cultura. Lástima que finalmente no se le haya dado la importancia pretendida.