Leire Martínez y Abraham Mateo lanzan su colaboración chicle 'TONTO POR TI'

Leire Martínez y Abraham Mateo están de actualidad. Y es que ambos forman parte del jurado de Operación Triunfo 2025. Pero además de en televisión, la pareja de artistas también se ha reunido en el estudio.

Y resultado de este junte es TONTO POR TI, la primera colaboración de los artistas con la que llegan este viernes a pasárselo bien. Con sonidos pop y mucha diversión en sus versos, el tema promete ser un hit.

Un tema "chicle"

Así habló del tema Leire Martínez para Mypop al anunciar su estreno: "Es un chicle, de estas que se te pegan. Es un tema superdivertido, le hemos querido dar esa sensación"

"Canalla, gamberrete, jocoso... No es una burla, pero sí es un retrato de un personaje que nos hace gracia y le hemos cantado a eso", expresa la intérprete de Mi nombre. Y es que TONTO POR TI habla de las locuras y tonterías que se hacen por amor.

La artista mostró lo bien que se sintió mientras trabajaba con Abraham Mateo: "Para mí ha sido un regalo, porque en la composición del disco me he juntado con mucha gente y uno de ellos es Abraham. El nivel de talento que tiene este chico... Me lo paso muy bien con él".

Y es que cabe recordar que los planes de futuro de Leire Martínez pasan por el lanzamiento de su primer disco como solista, para el que ha trabajado con ayuda de grandes compositores y artistas como María Peláe, Alba Reig y Andrés Suárez. Tal y como confesó a Europa FM, será en otoño cuando, si todo va bien, vea la luz. "En octubre, noviembre... Me gustaría que el disco saliera antes de que acabe el año", confirmó.

De momento podemos disfrutar de TONTO POR TI, canción con la que la diversión está asegurada.