Entradas de Harry Styles en Madrid: a qué hora salen, dónde comprarlas y cuánto cuestan

Harry Styles en el videoclip de 'American Girls' | YouTube @HarryStyles

Harry Styles celebrará dos conciertos en el Metropolitano de Madrid en julio de 2027 durante la etapa europea de su gira Together, Together, la cual terminará el 28 de agosto de ese mismo año. El británico regresará a España cuatro años después de su último concierto, por lo que la demanda de entradas se prevé muy alta.

Ante estos conciertos tan especiales, en Europa FM recopilamos toda la información necesaria para comprar las entradas de sus shows en la capital española, incluyendo consejos útiles para adquirir tickets antes de que se agoten.

Fechas de los conciertos de Harry Styles en Madrid

Viernes, 30 de julio de 2027 - Riyadh Air Metropolitano - Madrid, España - 20:45

- Riyadh Air Metropolitano - Madrid, España - 20:45 Sábado, 31 de julio de 2027 - Riyadh Air Metropolitano - Madrid, España - 20:45

Ambos conciertos cuentan con la artista canadiense Feist como telonera.

Cuándo comprar las entradas

La preventa empieza el lunes 14 de septiembre a las 09:00, pero este proceso es exclusivo para titulares de tarjetas de American Express.

Ante esta situación, la mayoría de usuarios conseguirán entradas en la venta general, que comienza el lunes 14 de septiembre a las 16:00, aunque la sala de espera abre a las 15:30 (hora peninsular).

Dónde comprar las entradas

Las entradas para ver a Harry Styles en Madrid pueden adquirirse a través de tres portales oficiales:

Live Nation

Ticketmaster

El Corte Inglés (solo online, no se pueden comprar en tiendas físicas)

Cada usuario puede adquirir un máximo de ocho entradas. "Los menores de 16 años solo podrán acceder acompañados de un adulto responsable con entrada en mismo sector y puerta", informa Live Nation.

Consejos prácticos para la compra de entradas

Ante la alta demanda prevista para los dos conciertos de Harry Styles en Madrid, en Europa FM recomendamos seguir estos consejos a la hora de comprar entradas:

Inicia sesión en Ticketmaster antes del inicio de la venta.

en Ticketmaster antes del inicio de la venta. Entra con antelación a la sala de espera y recuerda que esta abre media hora antes, a las 15:30.

y recuerda que esta abre media hora antes, a las 15:30. Nunca refresques la página porque se actualiza sola.

la página porque se actualiza sola. Mejor utilizar un ordenador que un teléfono móvil, y garantizar una buena conexión a Internet .

que un teléfono móvil, y garantizar una . Si solo quieres una entrada, elige la opción de 'Mejores asientos disponibles'.

Precios de las entradas de Harry Styles en Madrid

Estos son los costes oficiales de las entradas, según Live Nation:

Pits - 284,70 €

- 284,70 € Front Stage - 171,20 €

- 171,20 € Pista General - 143,20 €

- 143,20 € PL1 Grada - 228,20 €

- 228,20 € PL2 Grada - 143,20 €

- 143,20 € PL2 PMR - 143,20 €

- 143,20 € PL3 Grada - 97,70 €

- 97,70 € PL4 Grada - 86,20 €

- 86,20 € PL5 Grada - 75,20 €

- 75,20 € Unpredictable Fun Tickets - 20 €

Estas cifras incluyen los gastos de gestión y los impuestos, aunque Ticketmaster aplica un cargo extra de 2 € por compra.

Sobre las entradas "Unpredictable Fun Tickets", Live Nation informa que "se pondrá a la venta un número limitado de entradas a 20 € para las fechas en Europa". Al parecer, sería una estrategia para permitir que unos pocos fans puedan acudir a los conciertos de manera más asequible.

Otra opción: entradas gratis a cambio de voluntariado

Harry Styles está colaborando con la plataforma EARNT para ofrecer la oportunidad de conseguir entradas gratis para Together, Together.

EARNT permite que un usuario y su acompañante puedan acudir al concierto de Harry Styles en Madrid del viernes 30 de julio de 2027 si participan en una actividad de voluntariado. Este evento, que podría ser recoger basura o pintar escuelas, tendrá lugar entre el sábado 24 y el martes 27 de julio —fechas que podrían variar si fuera necesario—.

Los interesados deben apuntarse a la actividad a través del formulario de este enlace. Para inscribirse, hay que ser mayor de 18 años o estar acompañado por un padre o tutor legal.