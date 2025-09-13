Entradas para los seis conciertos de Suede en España: fechas, ciudades y cuándo empieza la preventa

Suede actuará en España con seis conciertos en marzo de 2026 , mes en el que visitarán ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia. A continuación, recopilamos toda la información sobre la compra de entradas.

La banda del britpop Suede presentará su nuevo disco Antidepressants, que publicó a principios de septiembre, con una gira de seis conciertos por España.

El grupo llevará las canciones de su último trabajo a los escenarios de varias ciudades por primera vez tras su lanzamiento. Ya con la publicación de Autofiction en 2022, los ganadores del premio Mercury consiguieron su posición más alta en las listas de ventas en más de 20 años, y actuaron ante las audiencias más numerosas de su carrera en conciertos en más de 14 países.

Las seis fechas de Suede en España

Tras anunciar el tour por el Reino Unido, la banda comenzará la etapa española en marzo de 2026. En total, actuarán en seis ciudades del país:

Bilbao - lunes 16 de marzo de 2026 - Santana 27

- lunes 16 de marzo de 2026 - Santana 27 A Coruña - martes 17 de marzo de 2026 - Pelícano

- martes 17 de marzo de 2026 - Pelícano Sevilla - sábado 21 de marzo de 2026 - Cartuja Center (Insólito Sevilla Fest)

- sábado 21 de marzo de 2026 - Cartuja Center (Insólito Sevilla Fest) Madrid - lunes 23 de marzo de 2026 - La Riviera

- lunes 23 de marzo de 2026 - La Riviera Valencia - martes 24 de marzo de 2026 - Auditorio Roig Arena

- martes 24 de marzo de 2026 - Auditorio Roig Arena Barcelona - miércoles 25 de marzo de 2026 - Razzmatazz

Cómo conseguir entradas

La preventa de entradas para ver a Suede en España comenzará el próximo miércoles 17 de septiembre a las 10:00 a través de la página web de la promotora, lasttour.org.

Por su parte, la venta general tendrá lugar a partir del viernes 19 de septiembre en la misma plataforma y a la misma hora, a las 10:00.

Sueda está compuesto por Brett Anderson, Mat Osman, Simon Gilbert, Richard Oakes y Neil Codling. El grupo estuvo activo entre 1989 y 2003, años en los que estrenaron canciones míticas como Beautiful Ones o Trash. Después, sus integrantes se reunieron en 2010 y, desde entonces, siguen juntos.