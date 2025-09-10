Todos los cantantes que actúan en el concierto de los Latin Grammy en el Cartuja Center de Sevilla

Sevilla acoge este miércoles 10 de septiembre a partir de las 20:00 un concierto multitudinario bajo el lema La Música De Andalucía, Un Homenaje Al Legado Musical De La Región. La cita musical forma parte del acuerdo cerrado en 2023 por la Junta de Andalucía y la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación cuando cerraron celebrar la gala de los Latin Grammy ese año en la ciudad andaluza, además de otros eventos y dos grandes conciertos en 2024 y 2025.

El espectáculo, que se celebra en el Cartuja Center, tiene como objetivo rendir un homenaje "a algunos de los artistas más influyentes de Andalucía, voces inmortales y artistas únicos que reflejan la vasta riqueza de talento musical de la región: leyendas, iconos y artistas que representan el pasado, presente y futuro", tal y como describe el propio recinto.

David Bisbal y Luis Fonsi son los encargados de conducir el concierto por su categoría de ganadores del Latin Grammy. "El evento destacará la diversidad de géneros que florecen en Andalucía, desde el flamenco tradicional hasta las expresiones más modernas de la música latina", explica el Cartuja Center.

En total, 41 artistas tienen previsto subirse al escenario con todas las entradas vendidas. El cartel reúne nombres tan destacados como los de Aitana, David Bisbal, Camilo, Manuel Carrasco, Estopa, Leiva, Vanesa Martín, India Martínez, Valeria Castro, Luis Fonsi, Jeanette, Niña Pastori, Miguel Ríos, Rozalén, Ana Torroja o Pastora Soler, entre muchos otros.

Listado de artistas para el concierto de los Latin Grammy en Sevilla