Blas Cantó: "Estoy más fuerte que nunca, las críticas negativas no van a desestabilizar lo que estamos creando"

Blas Cantó presenta 'Memoria' y 'Voy a quedarme', dos temazos por los que puedes votar para escoger con cuál representará a España en Eurovisión en próximo 22 de mayo.

Cristina Merino charla con el artista en mitad de todos estos preparativos: "Estoy muy sorprendido porque la gente me escribe mensajes emocionada: 'quiero una, quiero otra... mañana cambio de opinión...' y esperando a que voten porque tienen la decisión final", nos explica.

'MEMORIA', LA MÁS ENERGÉTICA

"Con 'Memoria' pensamos mucho en la puesta en escena, en los coros, en la percusión, en la luz, en el escenario de Róterdam. Y también en mí como artista porque al final la iba a defender yo", confiesa.

"Entonces pensamos que podíamos hacer algo muy guay y por eso es una de las candidatas. Inspira mucha fuerza y mucha alegría. Porque aunque la letra sea las cosas que no te puedes quitar de la cabeza y te encantaría, lo dices de una manera que te parece hasta divertido".

'VOY A QUEDARME', LA MÁS EMOTIVA

Muchos seguidores de Blas afirman que este es el tema con el que puede lucirse vocalmente en el certamen, especialmente por la a capela.

"'Voy a quedarme' es una canción muy emocionante, que dice muchas cosas en la letra. Y esto lo tenemos que llevar al escenario y que se entienda en todos los idiomas, porque voy a cantar en español. Se nos ocurrió que podíamos empezar 'a capela' esta canción y terminarla del mismo modo", explica.

"Pero con una atmósfera muy personal, muy íntima. Y creo que esa intensidad, que la canción vaya creciendo y luego explota, porque no es una balada aburrida, es algo que va creciendo todo el tiempo. Y a nivel visual puede ser también muy interesante", añade sobre la puesta en escena que tienen pensada para este tema.

DIFERENTES ESCENARIOS

Este año Eurovisión no se llevará a cabo de la forma tradicional. Debido a la pandemia mundial del coronavirus, la organización está trabajando en diferentes opciones para garantizar la seguridad de todos los implicados en el certamen.

Si bien la idea principal es que pueda realizarse en Róterdam, Blas nos explica que todos los candidatos tienen que grabar la actuación en su país por si finalmente no pueden viajar a los Países Bajos por cualquier motivo.

"Es algo complicado porque no todo el mundo tendría los mismos recursos. Hay televisiones que pueden gastar mucho y otras no tanto. Es importante tener en cuenta que la mejor opción es que se haga en Róterdam", explica Blas.

PREPARADO PARA TODAS LAS OPINIONES

Un evento de la envergadura de Eurovisión, donde el artista se expone a muchísima gente, también tiene su parte negativa: las críticas. Le preguntamos a Blas cómo se ha preparado psicológicamente para enfrentarse a todo tipo de opiniones.

"Entiendo que no estoy en el lugar adecuado si no quiero ser criticado. Es algo que va con nuestra profesión. Con las críticas constructivas haremos lo que podamos. Con las destructivas las ignoraremos y seguiremos nuestro camino", confiesa.

"Lo más importante y lo que me gustaría que la gente supiera es que al final uno va a hacer lo que quiera. Es importante escuchar a la gente, pero al final del día hacer lo que te de la gana. Eres tú el que va a estar seguro de lo que eres capaz de hacer. Cualquier input negativo no va a desestabilizar lo que nosotros estamos creando y de lo que estamos tan seguros", añade asegurando que ha estado trabajando más de un año para preparar la parte emocional para enfrentarse a esto.

"Estoy más fuerte que nunca, entendiendo que las redes sociales no son la realidad del día a día. No salgo mucho pero por la calle la gente me para, me habla de las canciones, me piden fotos aunque saben que no se pueden acercar porque estamos en pandemia... Pero se les ve la ilusión en los ojos de que seas tú el que vas a Eurovisión. Una red social no representa el gran público", concluye.

2021, UN AÑO DE ESPERANZA PARA BLAS CANTÓ

2020 no ha sido un año fácil para nadie, pero para Blas Cantó ha sido especialmente duro por dos grandes pérdidas familiares. Queremos saber cómo se encuentra y cómo afronta este 2021, donde saldrá su nuevo álbum.

"2020 a mi me ha hecho mucho daño a nivel personal. He perdido a mi padre, he perdido a mi abuela, y todo lo que ya sabéis que implica la pandemia. Pero es importante saber que para mí la música ha sido un refugio y que lo va a seguir siendo para tanta gente que tiene momentos de soledad, tiene momento de despedidas angustiosas... Y tener la oportunidad de hacer música para que esa gente se sienta identificada y aliviar su alma, para mí eso es un regalo, es un premio que conservaré para siempre. Porque al final mis heridas han hecho sanar otras".

SU RECUERDO MÁS BONITO DE LA RADIO

Con motivo del Día Mundial de la Radio, también le preguntamos a Blas Cantó cuál es el recuerdo más bonito que tiene relacionado con este medio, ¡y es algo que le ocurrió en Europa FM!

SU CANCIÓN POR SAN VALENTÍN

Blas Cantó no dudó en dedicar una canción por San Valentín en ¿me Pones? a las parejas "que se aman profundamente", pero también a "aquellas que están pasando un momento difícil". Además, aprovechó para pedir a sus fans que le ayuden y le digan qué piensan de la letra.