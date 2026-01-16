DePol y Moni Motes se unen en 'Me va bien de momento', su nuevo tema de pop melódico

DePol, se ha convertido en los últimos años en uno de los nombres más reconocidos del pop español actual. Ahora, ha cruzado su camino con Moni Motes, quien continúa dando forma a su debut discográfico con Auroras, su primer EP que promete consagrarla como una de las voces femeninas revelación del pop español.

Esta unión ha dado frutos en el lanzamiento de Me Va Bien De Momento, el cual ya está disponible en todas las plataformas digitales. Junto a este tema, ya ha publicado No Soy Como Tú, siendo dos de los cinco temas que se encontrarán en su nuevo proyecto que podremos escuchar en su primera gira.

Esta colaboración consolida el crecimiento de esta nueva artista dentro del panorama pop nacional y suma un hit más a la carrera de DePol, el cual ya cuenta con éxitos como Quién Diría, Ibiza o Te Confieso y acumula varios discos de oro y platino.

Un éxito asegurado

Me Va Bien De Momento ha sido compuesta por Moni Motes, DePol y Álex Walls y busca retratar ese punto de inflexión emocional en el que una ruptura ya ha quedado atrás y empieza una nueva etapa de calma y superación personal.

La canción ha sido producida por Pablo Bigboy y apuesta por un pop melódico y fresco, con un protagonismo especial de las guitarras acústicas, que aportan cercanía y sensibilidad al tema.

El lanzamiento viene acompañado de un videoclip, dirigido y producido por Pablo Tuche y grabado en Madrid y que refuerza la conexión emocional y artística que transmite el tema.

Con Me Va Bien De Momento, Moni Motes reafirma su identidad artística y suma la experiencia y personalidad de DePol en una colaboración que promete conectar con el público y convertirse en uno de los lanzamientos destacados del inicio de 2026.