Veintiuno: "Estamos terminando la composición del disco, que hemos grabado la mitad"

En Europa FM hemos disfrutado del Europa Home Festival y te hemos dado la oportunidad de conocer a tu banda favorita a través de un meet&greet virtual. María ha sido la afortunada de poder charlar con Veintiuno, a los que ha confesado que su música la ayudó a "superar una etapa bastante mala en mi vida".

La banda ha aprovechado el tiempo durante el confinamiento, "haciendo todo lo que nos dejan", bromean. Pero aseguran que ya está "terminando la composición del disco, hemos grabado la mitad". Este verano grabaran lo que queda y ahora están "ultimando para rematar los temas", dice Diego.

Pero no únicamente presentarán nuevo álbum, Veintiuno también está "preparando la gira del año que viene", aunque "es un poco extraño no saber si se van a hacer o no, o cómo se van a hacer" los conciertos.

Por otro lado, los miembros del grupo confiesan que les "dio un poco el bajón cuando nos metieron en casa", tuvieron que cancelar sus compromisos profesionales, pero finalmente han estado "súper entretenidos". Ahora quieren pensar en el futuro, aunque opinan que todo "es un poco incierto".

Veintiuno también han hablado con la afortunada del meet&greet sobre la crisis del coronavirus. Ella es sanitaria y ha trabajado duro en estos meses, ahora tiene ganas de que "todo esto pase y volver a recuperar nuestra normalidad" para "seguir disfrutando de la música, de la vida y del trabajo". Y es que las canciones de Veintiuno han sido un chute de energía para María, sobre todo en los momentos más complicados. La banda le ha agradecido sus sinceras palabras: "Para nosotros es increíble que nos digas esto".