Julieta: "Creo que si colaborase con Amaia o Aitana saldrían temazos, las admiro un montón"

Julieta ha estrenado el álbum más personal de su carrera. Els 23 hace referencia a la edad que tenía cuando lo compuso, un momento de evolución y crecimiento que la ha llevado a escribir letras sobre amor, sexo y amistad, pero también sobre el paso del tiempo.

"Este disco romantiza el cambio y la evolución de uno mismo", cuenta la intérprete en una charla con Europa FM. Aunque sus fieles la han bautizado como una diva del pop electrónico catalán, lo cierto es que para en este LP ha dado un pequeño giro apostando por bases más suaves, guitarras más presentes y cuerdas cálidas que empastan perfectamente entre sí. Jean Blau, por ejemplo, es envolvente y robótica, mientras que L'amor de la meva vida es una bachata experimental.

No ha sido fácil encajar todos esos ingredientes que dan forma a este pop romántico: "Me encanta experimentar y en este disco quería enseñar mis dos caras, el lado popstar y el lado más cantautora. Fue un experimento bastante profundo, muchas horas en el estudio", recuerda. Que el resultado de ese mix y esa búsqueda personal de su sonido haya sido tan satisfactorio viene de mucho trabajo y esfuerzo, pero también de echarle valor y coraje: "Dedicarse a la música es una decisión que nunca sabes cómo va a ser. Mi madre siempre confió, quizá a la que más le costó fue a mí".

"En este disco quería enseñar mis dos caras, la diva pop y la cantautora"

El feedback con el público y la respuesta de la gente ha sido clave para seguir pisando fuerte sobre el escenario. Este verano tiene más de 15 fechas confirmadas, entre las que se encuentran citas como el Share Festival de Barcelona, el Big Sound Festival de Valencia o el BBK de Bilbao. "Me encanta la perfomance, pero he añadido una parte más narrativa y teatral. Llevamos una escenografía chulísima, con un árbol, bailarinas...", cuenta.

Sobre las colaboraciones: de Belén Aguilera a Amaia o Aitana

Aunque ha grabado dos grandes colaboraciones —Thelma y Louise con Belén Aguilera y No m'estima con Mushkaa—, Julieta ha declinado incluirlas en Els 23. "Los discos los trato de una manera muy personal, muy mía, y se me hace raro que entre alguien a contar una historia que es la mía. Esto no significa que nunca vaya a incluir colaboraciones en un disco, pero de momento me siento cómoda así", explica.

Otro de los temas más destacados y emotivos del álbum es el que le dedica a su mejor amiga, Bruna, que no se dio cuenta hasta el último momento de que era la destinataria. "Ella vive en su mundo, pero al final no pude resistirme. Le dije si había mirado bien el trackist, y bueno, me llamó llorando. Ella vive en Londres, así que hacía tiempo que no nos veíamos", recuerda.

Ella, nativa digital, utiliza las redes para mantenerse en línea con su comunidad. Ahí es donde hemos visto unos sospechosos likes con Amaia y Aitana que podrían significar una colaboración. "Las admiro un montón desde hace tiempo, es cierto que hemos hablado y tal. Yo lo manifiesto, ojalá. Creo que quedarían temazos, la verdad".

"Creo que el Benidorm Fest no es mi formato"

También en la red hay mucha conversación sobre su posible participación en el Benidorm Fest, algo que sus más acólitos desean pero ella descarta. "Creo que no es mi formato, ni mi momento, no es mi estilo, pero bueno, quién sabe. De momento, no", apunta.

Sea como sea, parece que su futuro es prometedor, aunque mantenga los pies en el suelo. En una industria donde los grandes números son sinónimo de fama, ella lo tiene claro: "Para mí el éxito es estar contenta y orgullosa de lo que hago".