Cuatro curiosidades que esconde 'That's so True' de Gracie Abrams: una versión secreta y LeBron James como inspiración

That's so True es uno de los éxitos que conforman el álbum The Secret of Us (Deluxe) de Gracie Abrams . Habiendo batido todos los récords, aquí te dejamos una lista de datos que no te puedes perder de esta composición… ¡Atento!

La artista californiana Gracie Abrams se adentró profesionalmente en la industria musical en 2019, con su sencillo I mean it. Con tan solo 25 años, Abrams se ha consagrado como una de las mayores fuerzas globales del pop inglés.

Dentro de su último álbum The Secret of Us (Deluxe) se encuentran muchos temas que han estado en lo más alto de las listas: I Love You, I'm Sorry, Risk o Close To You son algunos de ellos. Pero, sin duda, si ha habido uno que no hemos podido quitarnos de la cabeza este último año ha sido That's so True, que ya cuenta con 79 millones de visualizaciones en YouTube.

Desde Europa FM nos hemos encargado de recopilar todas las curiosidades que aguarda este hit y que probablemente desconocías.

1. Miedo a no volver a conseguir un 'hit' así

That's so True fue la primera canción de Gracie Abrams en entrar en el top 10 de Billboard Hot 100. En una entrevista para este mismo medio, Abrams reveló que había pasado un tiempo alejada de las redes sociales después del éxito de la canción, lo que la "había ayudado mucho a salir de ese espacio mental en el que solo pensaba en números".

Aunque ella dice que no sentía presión a través de móvil, estableció: "Que la gente te diga cómo te va es algo que se puede interiorizar y la verdad es que odio cómo me hace sentir". Además, la californiana añadió: "Durante las vacaciones, a finales de año y principios de este, cada vez que me sentaba a escribir algo me sentía un poco mal, pensaba: ¿Cómo puedo hacer algo que supere esto?".

2. Versión "muy vulgar" que realizó ebria

Resulta sorprendente que una composición de tal calibre fuera escrita bajo los efectos del alcohol. En una entrevista, Gracie confesó que hay una versión "muy vulgar".

"La escribimos en la azotea de Electric Lady Studios, gritamos las cosas más desagradables que he escuchado nunca [sexuales]. Era asquerosa, [...] no era horrible, pero hablábamos sobre cosas no podrían estar en la radio".

Entre risas, también comentaron que mientras gritaban todas aquellas cosas, recibieron un mensaje: "Era de Lee Foster, que está a cargo de los estudios, me envió un mensaje que decía: 'Mumford & Sons están haciendo una entrevista justo encima de vosotras...'. Oh, madre mía, fue fatal'". Aunque nos encantaría haber sido los trabajadores de la azotea de arriba y haber escuchado esa versión en directo, ya que parece que en streaming no la vamos a tener. "Nunca verá la luz", dijo Abrams, así que... ¡Habrá que tirar de imaginación!

3. Un meme de LeBron James, detrás su inspiración

LeBron James compartió una story en 2018, que decía: "¡Sonriendo a pesar de todo! No puedo creer que esta sea mi vida". Según Espn, esta publicación la subió como consecuencia del comentario que realizó la presentadora de FOX —"Cállate y regatea"— en contra del posicionamiento en redes sociales del jugador de Los Angeles Lakers, al hablar de las relaciones raciales en Estados Unidos y del liderazgo de la Casa Blanca.

Entertainment Weekly publicó un vídeo en junio en el que Abrams y su mejor amigaAudrey Hobert —coautora de la canción— se intercambiaban el meme cuando estaban tristes. Hobert incluso le regaló a Abrams una manta con la foto destacada.

Quizás ahora cuando escuches la frase de la canción "Smiling trough it all, yeah, that’s my life" —en castellano: "Sonriendo a pesar de todo, sí, así es mi vida"— te resulte inevitable pensar en el famoso meme de LeBron: "Sonriendo a pesar de todo, no puedo creer que esta sea mi vida".

4. 'That's so True' triunfó en acústico en el Mad Cool

Una de las cantantes más esperadas para el Mad Cool 2025 de Madrid era, sin duda, Gracie Abrams. Con un arranque espectacular al ritmo de Risk, puso a todo el público a darlo todo con sus hitazos.

No obstante, un fallo técnico cambió el rumbo del show. Pese a que se cayó todo el sistema y se apagaran todas las pantallas y micrófonos, Abrams tuvo claro que no abandonaría el escenario y que compensaría a sus fans cantando por sorpresa us. —su colaboración con Taylor Swift— y siguiendo con temas como That's so True, para la que únicamente estuvo acompañada por su guitarra y las voces del público. Este momento se viralizó en redes sociales alabando la actitud de la cantante.

5. Nikki Glaser la virolizó en redes sociales

Pocos meses después de su lanzamiento, la comediante, actriz y presentadora de televisión Nikki Glaser realizó un vídeo en TikTok usando el sonido de la canción mientras andaba por los pasillos de la oficina cantando la canción con la rabia que esta requiere.

De ahí, la canción despegó y miles de personas comenzaron a versionar ese vídeo en otros ambientes. En concreto, 647.000 vídeos han empleado el sonido que usó Glaser. "He visto el vídeo de @NikkiGlaser mil veces, así que tenía que recrearlo" es una de las descripciones que emplearon los usuarios de la plataforma.

Abrams, sorprendida, comentó en el vídeo de Glasser: "Este es el vídeo musical de mis sueños". La presentadora le respondió: "Pido disculpas por adelantado por lo fuerte que gritaré esto esta noche en Eras", haciendo referencia a la gira de Taylor Swift de la que Gracie Abrams fue telonera. Además, tampoco dudó en dar apoyo a los usuarios que la imitaban comentando: "Sí, chica", "Lo has clavado".