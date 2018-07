Escucha 'Alive', la canción de Sia que rechazó Adele

Sia ha estrenado Alive, una canción que originalmente fue escrita para Adele pero que ésta rechazó y la compositora se la ha quedado como primer single de This Is Acting , su nuevo disco.

PRIMER SINGLE DE 'THIS IS ACTING'

Sia ha escogido Alive como carta de presentación de This Is Acting, su próximo álbum. La cantante ha explicado que compuso esta canción junto a Adele para el nuevo disco de ésta, pero que finalmente la descartó.

No es la primera vez que Sia hace un éxito de una canción que ha rechazado otra cantante, como ocurrió con Chandelier, que originalmente era para Rihanna.

Alive es una potente canción que habla sobre vencer la adversidad y que, si bien Sia le da su caracterísitico tono épico, hubiese encajado perfectamente en el nuevo disco de Adele.

Por otro lado, la propia Sia ha explicado que en This Is Acting además de Alive también encontraremos otros temas coescritos con Adele, como Birds set free o This is acting; así como temas rechazados por artistas como Katy Perry, Rihanna, Beyoncé, Demi Lovato o Shakira.