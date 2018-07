Escucha 'West coast', la nueva canción de Lana del Rey

La nueva canción de Lana del Rey se convierte en trending topic a pocas horas de su estreno y es que West Coast, así se llama la nueva canción, ha sido todo un éxito entre sus seguidores después de su estreno en la radio BBC Radio 1, durante el programa de Fearne Cotton.

Esto ha sido un aperitivo para todos sus fans que esperan ansiosos el estreno de su segundo álbum que se titulará Ultraviolence. Lana del Rey adelantó unas líneas de este nuevo tema durante su concierto en Las Vegas del pasado 11 de abril, y también este domingo en el famoso festival Coachella de California.

Aunque se han producido numerosas filtraciones de otros temas de la cantante como So legit, Black Beauty o Behind closed doors, West Coast ha sido el primero en presentarse de una manera oficial desde Once upon a dream.

En España los fans esperan impacientes a Lana del Rey que pisará nuestro país en el Festival Internacional de Vilanova i la Geltrú (VIDA), que tendrá lugar del 3 al 6 de julio, cuando suponemos que ya habrá lanzado su nuevo disco, ya que su estreno está previsto para mayo.