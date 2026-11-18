Estopa ha arrasado con la venta de entradas de su gira de 2027, con la que celebrarán siete conciertos en estadios de Valencia, Barcelona, Sevilla y Madrid para presentar en directo las canciones de La Maketa, que verá la luz en formato físico este 20 de noviembre. Horas después de empezar la compra, ya solo quedan localidades disponibles en La Cartuja y el Metropolitano.

El éxito también está reflejado en el cartel de la Gira de La MKT, pues en un principio Estopa solo anunció cuatro conciertos, uno en cada ciudad. Sin embargo, minutos después de iniciar la venta general, el dúo añadió tres fechas en Valencia, Barcelona y Madrid para responder a la alta demanda. Muchos fans ya tienen sus entradas, y ahora la pregunta es: ¿cómo serán estos espectáculos tan especiales?

"Haremos el mejor repertorio posible"

Esta gira no es una gira cualquiera: es la presentación en directo de las canciones de la maqueta que grabó Estopa en 1998 y que recorrió todo el país en forma de casetes piratas. Aquella cinta, editada casi 30 años después bajo el título La Maketa, incluye éxitos incontestables y siete temas que nunca se publicaron, como Bicho raro. ¿Cuántos de ellos formarán parte del setlist?

Según cuentan David y José en una entrevista con Europa FM, "la maqueta va a sonar íntegra" en sus conciertos, por lo que el repertorio podría incluir las 27 canciones de la maqueta. "La época de la maqueta era Tu calorro, Cacho a cacho, Ya no me acuerdo... Van a sonar nuestras mejores canciones. Nosotros vamos a hacer un concierto de dos horas y pico, como siempre", añaden sobre la duración del show.

"Si tenemos que rescatar 'Paseo', la vamos a rescatar porque entendemos que tiene que estar"

Sin embargo, lo más probable es que también suenen éxitos que no pertenecen a la maqueta: "Si tenemos que rescatar Paseo, aunque no sea de esa época, la vamos a rescatar porque entendemos que tiene que estar. La gente sabe que no nos ponemos a hacer experimentos. Haremos el mejor repertorio posible", zanjan.

¿Habrá artistas invitados?

Muchos artistas aprovechan sus conciertos para cantar a dúo con compañeros y amigos. Sin embargo, Estopa parece descartar la presencia de invitados a su gira: "Nosotros, en conciertos tan grandes, nunca hemos hecho ningún cameo con nadie porque entendemos que son conciertos en los que no queremos que falle nada", explica José.

Por su parte, David confiesa que, en su escenario, "los cameos son los espíritus de los cantantes que han muerto" y que les gustan: "Nosotros compartimos escenario con Michael Jackson, con Robe. Están ahí con nosotros, apoyándonos y diciéndonos: 'Bien, chavales. Cuidado, cuidado, que estás desafinando mucho…'. Me lo dicen, y no estamos mal de la cabeza. Podríamos estar peor", añade entre risas.