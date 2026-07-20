Estos son los artistas confirmados para la gran celebración del Mundial 2026

La fiesta de la selección española como flamante campeona del mundo en 2026 está a punto de comenzar. Tras la llegada del equipo al aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid y previo paso por los palacios de La Zarzuela y La Moncloa para presentar la Copa del Mundo a las autoridades, comenzará la rúa que llevará a los integrantes del combinado nacional por el centro de la capital.

Desde las 18:00 horas, miles de aficionados se darán cita a lo largo del recorrido y, sobre todo, en la plaza de Cibeles, punto final de la rúa y donde la organización monta un espectacular escenario donde celebrar el triunfo.

Sin embargo, es en esa misma instalación donde se celebrarán los conciertos de algunos de los artistas más destacados del panorama con los que se amenizará la espera de Cucurella, Mikel Merinoo Lamine Yamal y sus compañeros.

La Federación Española de Fútbol ya ha confirmado la presencia de Arde Bogotá, Ana Mena, Barce, Álex Martini y DJ Pawly como grandes invitados para caldear el ambiente.

Sin embargo, según ha informado la Cadena SER, también habrá otros artistas como Aitana o Lola Índigo en la ceremonia.